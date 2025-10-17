HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-10 xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể trong khuôn khổ Diễn đàn APEC ở Hàn Quốc cuối tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc không cố định nhưng đổ lỗi cho Bắc Kinh cho tình trạng bế tắc trong đàm phán thương mại giữa hai nước.

“(Mức thuế quan) không lâu dài, nhưng đó là con số thực tế. Họ buộc tôi phải làm vậy” - ông Trump nói trên Fox Business Network.

Tổng thống Mỹ tiết lộ kế hoạch gặp chủ tịch Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019. Ảnh: AP/Yonhap

Ngoài ra, ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng hai tuần tới tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo Trung Quốc. 

Thời điểm đó sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở TP Gyeongju. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 6 năm.

“Chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có thỏa thuận công bằng” - ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với “bất kỳ hoặc tất cả phần mềm quan trọng” từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn. 

Nhà Trắng cho biết những tuyên bố này nhằm đáp trả việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu với các nguyên tố đất hiếm, một lĩnh vực Bắc Kinh thống trị thị trường.

Cùng ngày 17-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dự kiến điện đàm về đàm phán thương mại. 

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông cùng 8 tướng lĩnh Trung Quốc dính líu vào các vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại đặc biệt lớn.

Tổng thống Donald Trump 2 lần "cảnh cáo" Hamas

(NLĐO) - Thêm 4 thi thể con tin đã được lực lượng Hamas trao trả sau sức ép mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Israel.

“Thỏa thuận Hòa bình Trump” và những sự vắng mặt đáng chú ý

(NLĐO) – Nhà Trắng vừa công bố thỏa thuận hòa bình Trung Đông, do Tổng thống Mỹ Donald Trump và hơn 20 nhà lãnh đạo ký kết tại Ai Cập.

tổng thống mỹ Tập Cận Bình thương mại
