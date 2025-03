Quảng Bình: Làm rõ vi phạm của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại

Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh, xem xét và xử lý vi phạm liên quan đến sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Chi phí xây dựng lâm sinh" thuộc công trình trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên từ Thanh tra tỉnh Quảng Bình, Thanh tra Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, ông Hoàng Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, được phân công làm Trưởng đoàn.

Mục đích của đoàn kiểm tra là xác minh vi phạm, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét xử lý vi phạm của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại (chủ đầu tư), các đơn vị tư vấn đấu thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan. Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong vòng 15 ngày.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh những dấu hiệu bất thường trong quá trình đấu thầu gói thầu này. Cụ thể, dự án thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty Hùng Nam dự thầu với mức giá hơn 8,7 tỉ đồng (giảm 1,7 tỉ đồng so với giá gói thầu); Công ty Hương Sắc dự thầu với mức giá hơn 10,4 tỉ đồng (giảm 50 triệu đồng).

Mặc dù mức giảm giá của nhà thầu Hương Sắc chỉ chiếm 0,5%, nhưng đơn vị này vẫn được chọn trúng thầu. Trong khi đó, Công ty Hùng Nam bị loại với lý do "sai sót số liệu thuế điện tử, bị cáo buộc gian lận" và thậm chí còn bị đề xuất cấm tham gia đấu thầu.

Phía nhà thầu Hùng Nam khẳng định rằng lỗi sai sót chỉ là nhầm lẫn nhỏ, không phải hành vi gian lận có chủ đích. Công ty này cũng đặt nghi vấn rằng có sự thông đồng giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp nhằm loại bỏ đối thủ có khả năng tiết kiệm ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Bình sau đó vào cuộc và kết luận quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt An (đơn vị tư vấn) thực hiện có nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó tổ chuyên gia đánh giá chỉ có một người và không đầy đủ năng lực theo quy định. Do đó, báo cáo đánh giá không hợp lệ. UBND tỉnh yêu cầu hủy kết quả đấu thầu và tổ chức đánh giá lại hồ sơ với đội ngũ chuyên gia mới.

Dự án trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 được triển khai trên diện tích 150 ha, bao gồm 100 ha tại Lâm trường Khe Giữa và 50 ha tại Lâm trường Trường Sơn.