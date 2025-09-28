Quang Hà quậy tưng bên dàn trai xinh gái đẹp

Biệt thự 8 tầng ở Ngọc Lâm Hà Nội: choáng với độ giàu có và bể bơi “thiên đường” của Quang Hà!

Quang Hà tưng bừng bên dàn trai xinh gái đẹp

Biệt thự 8 tầng ở Ngọc Lâm, phố cổ Hà Nội của ca sĩ Quang Hà đã gây "choáng" vì độ giàu có, thêm hình ảnh trai sáu múi, gái diện bikini tưng bừng ở hồ bơi trong biệt thự càng khiến cư dân mạng bùng nổ. Những hình ảnh này của ca sĩ Quang Hà đang trở thành đề tài bán tán, bùng nổ cõi mạng.

Tuy nhiên, Quang Hà cho biết đây chỉ là những cảnh quay trong MV Mảnh tình sai đôi, vừa ra mắt, nhân kỷ niệm 25 năm ca hát. Vì ca khúc remix với màu sắc trẻ trung, sôi động nên hình ảnh trong MV cũng được lựa chọn phù hợp. "Nó đơn giản là một buổi pool party (tiệc hồ bơi) nên trang phục dĩ nhiên phù hợp với bối cảnh.

Kỷ niệm 25 năm ca hát, tôi cũng muốn làm mới chính hình ảnh của mình. Tôi muốn khán giả thấy được sự trẻ trung của mình dù đã hơn 2 thập kỷ ca hát", ca sĩ Quang Hà nói.

Điểm nhấn thú vị, MV remix được quay ngay tại hồ bơi trong biệt thự 8 tầng của Quang Hà ở Ngọc Lâm, phố cổ Hà Nội.

Theo quản lý Quang Cường, ý tưởng xuất phát từ chuyến ghé thăm của bạn bè và ê kíp, khi mọi người nhận thấy bối cảnh tại nhà hoàn toàn phù hợp để tận dụng "cây nhà lá vườn". Nhờ vậy, sản phẩm mang đến không gian gần gũi nhưng vẫn hiện đại, thời thượng.

Quang Hà gây sốt cõi mạng

"MV được ghi hình trong 2 ngày, không khí thoải mái, vui vẻ. Diễn viên tham gia đều trẻ trung, ngoại hình nổi bật, phù hợp với tinh thần ca khúc.

Ballad là sở trường nhưng remix cũng vốn là thế mạnh của Quang Hà, luôn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả", quản lý Quang Cường chia sẻ.

Quang Hà: “cơ ngơi 8 tầng” - hành trình âm nhạc và “tích đức” ở tuổi 40+!

Quang Hà tận dụng cơ ngơi làm nơi quay MV

Căn nhà 8 tầng mới của Quang Hà hiện là nơi mẹ và người thân sinh sống. Với nam ca sĩ, cơ ngơi này là thành quả lao động nhiều năm, cũng là nguồn động lực để tiếp tục cống hiến âm nhạc. Anh nói vui ở tuổi ngoài 40, mình chỉ cố gắng "sống tốt để tích đức", giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và hướng về gia đình.

Sau hơn 25 năm đi hát, Quang Hà cho biết anh không đặt nặng áp lực sản phẩm phải "hot" hay có lượt xem khủng. Với anh, âm nhạc chỉn chu và khán giả trung thành mới là giá trị bền vững. Dù vậy, anh không bảo thủ mà luôn sẵn sàng bắt trend, học hỏi cái mới từ nghệ sĩ trẻ để không bị lạc nhịp.

MV Mảnh tình sai đôi bản remix khẳng định sự bền bỉ và trẻ trung của Quang Hà, là món quà đặc biệt gửi đến khán giả nhân cột mốc 25 năm ca hát.

Anh cũng tiết lộ đã thu âm hơn 50 ca khúc với đa màu sắc âm nhạc để tiếp tục gửi đến khán giả trong thời gian tới. Gần nhất ca sĩ cũng hướng đến tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát.