Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện khung hình phạt nào?

Như đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố các bị can về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng"

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs - là cổ đông, thành viên HĐQT) và Lê Thành Công (là cổ đông, thành viên HĐQT) cùng thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Liên quan đến vụ án này, luật sư Trần Viết Hà, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết theo nguyên tắc Hiến Pháp, Bộ luật tố tụng hình sự thì không ai được xem là có tội và phải chịu hình phạt cho đến khi có một bản án có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, dựa vào thông tin, dữ liệu từ báo chí, có thể biết được khung hình phạt mà Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và những người liên quan phải đối diện.

Cụ thể, đối với Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục… bị Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng" tại Khoản 2, Điều 198, Bộ luật hình sự.

Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"

Đối với tội "Lừa dối khách hàng" được mô tả như sau: "Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác".

Như vậy, có thể thấy mô tả tội phạm được thể hiện 2 nhóm hành vi. Trong đó, hành vi thứ 2 là các hành vi hướng đến tất cả những thủ đoạn lừa dối khác trong việc mua bán gồm những thủ đoạn làm cho khách hàng bị nhầm lẫn tưởng là mình đã nhận đúng, mua đúng loại hàng với chất lượng như thỏa thuận ban đầu.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hiện nay đang bị truy cứu ở nhóm hành vi thứ 2 là: "Thủ đoạn gian dối khác", thể hiện ở hành vi quảng cáo không đúng đối với công dụng của kẹo Kera.

Theo đó, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đang phải đối diện với khung hình phạt là phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại Khoản 4, Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm xâm phạm đến quan hệ về quản lý thị trường trong lĩnh vực quản lý an toàn về chất lượng của thực phẩm và xâm phạm đến lợi ích của người tiêu dùng.

Người phạm tội có thể làm hoàn chỉnh một loại hàng giả hoặc chỉ tham gia một công đoạn làm hàng giả hoặc chỉ thực hiện sản xuất một bộ phận của hàng giả đều coi là hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Khoản 4, Điều 193, Bộ luật hình sự quy định phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

"Để kết luận chính xác đối với các bị can trên chúng ta còn phải chờ kết luận điều tra bởi quá trình này còn phụ thuộc vào các tài liệu chứng cứ, lời khai của bị can và những người liên quan. Bên cạnh đó, còn phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can..." – luật sư Trần Viết Hà chia sẻ.