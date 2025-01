Quảng Nam đón lượng khách tăng kỷ lục 5 ngày Tết

Ngày 31-1, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa có báo cáo nhanh về tình hình tổ chức các hoạt động VH-TT-DL dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh.

Phố cổ Hội An chật kín du khách tham quan

Theo báo cáo, chào đón Năm mới Ất Tỵ 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch mang đậm dấu ấn gắn với thúc đẩy, thu hút khách du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng.

Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ du khách, kịp thời giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách trong nước và quốc tế; có biện pháp bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…

Hoạt động chèo thuyền tham quan sông Hoài hết sức sôi động

Đặc biệt, tại TP Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vui chơi - giải trí sôi nổi để phục vụ người dân và du khách…

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, thời tiết tại Quảng Nam những ngày này khá đẹp, trời nắng ráo không mưa nên tại các tuyến đường và các địa điểm nổi tiếng tại phố cổ Hội An có rất đông người dân tham quan.

"Năm nay, thời gian nghỉ tết nhiều hơn 2 ngày so với năm 2024, do đó lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ, tăng cả về lượng khách quốc tế lẫn nội địa" – ông Hồng cho biết.

Khách du lịch nước ngoài đến Quảng Nam trong 5 ngày Tết ước đạt 115.000 lượt, tặng 84% so với năm ngoái

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan và lưu trú du lịch (từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 2 tháng Giêng) ước đạt 255.000 lượt, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 115.000 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 140.000 lượt, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 42.000 lượt, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024 (khách quốc tế ước đạt 35.000 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt 7.000 lượt, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2024). Công suất sử dụng phòng ước đạt 60%.