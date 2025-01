Lãnh đạo Quảng Nam đón đoàn khách đầu tiên tham quan Hội An năm 2025

Sáng 1-1, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức hoạt động Đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An trong năm 2025 tại khu vực Chùa Cầu.

Đoàn gồm 18 vị khách quý đến từ nước Ý xinh đẹp tham gia chương trình tham quan do Công ty CP Miền Á Đông tổ chức.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và TP Hội An tặng quà chúc mừng năm mới cho đoàn du khách đến từ Ý

Tham gia đón đoàn khách có ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An; ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND và các đại biểu lãnh đạo TP Hội An.

Đoàn du khách chụp hình lưu niệm tại phố cổ Hội An

Sau chương trình đón tiếp long trọng, đoàn khách được hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn theo thời gian và trải nghiệm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại địa phương.

Hội An là điểm đến nổi tiếng thu hút du khách quốc tế bởi lịch sử phát triển lâu đời và sự kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông - Tây. Thành phố kỳ vọng, hoạt động Đón đoàn khách tham quan đầu tiên của năm 2025 sẽ là hoạt động mang tính biểu tượng thể hiện sự chào đón nồng nhiệt, lòng hiếu khách của người dân địa phương và hứa hẹn mở ra một năm du lịch sôi động, thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đoàn du khách được hướng dẫn tham quan các điểm di tích tại phố cổ Hội An

Được biết, năm 2024, lượng khách tham quan, lưu trú du lịch tại tỉnh Quảng Nam ước đạt 8 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 6% so với kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 8% so với kế hoạch; khách nội địa ước đạt 2,5 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 1% so với kế hoạch.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 21.620 tỉ đồng.