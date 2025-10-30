Quảng Ngãi: Băng rừng, vượt sạt lở cứu sản phụ nguy kịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Ngãi: Băng rừng, vượt sạt lở cứu sản phụ nguy kịch

Tử Trực - Hoàng Thanh

(NLĐO) – Sản phụ mang thai tuần 38 bị tiền sản giật được khiêng qua những điểm sạt lở để cấp cứu.

Chiều 30-10, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết vào 15 giờ 30 phút cùng ngày, Sở Y tế nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về sản phụ Đ.T.D, mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng bị tiền sản giật nặng.

Quảng Ngãi vượt sạt lở cứu sản phụ tiền sản giật nguy kịch - Ảnh 1.

Đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

"Để cứu bệnh nhân, phương án duy nhất là mổ. Đối với ca nguy kịch này, bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Nhưng do giao thông từ xã Sơn Tây về đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang rất ngổn ngang, với nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng nên ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương đưa sản phụ vượt qua những điểm sạt lở" - ông Đan cho biết.

Quảng Ngãi vượt sạt lở cứu sản phụ tiền sản giật nguy kịch - Ảnh 2.

Vì quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế phải bố trí nhiều phương tiện để đưa sản phụ đi cấp cứu

Cũng theo ông Đan, vì quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế vừa bố trí nhiều phương tiện, ứng trực ở từng tuyến đường vừa huy động nhân lực, để khi đến vị trí sạt lở, chuyển sang phương án khiêng bệnh nhân bằng cán để băng rừng.

"Đến thời điểm này, sau hơn 1,5 giờ di chuyển, lực lượng chức năng đã đưa sản phụ D. đến xã Sơn Hạ - điểm không còn sạt lở và cách Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khoảng 40 km. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã chuẩn bị sẵn mọi điều kiện cần thiết để đón và mổ cấp cứu cho sản phụ D" - ông Đan thông tin thêm.

Cùng ngày, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã di dời khẩn cấp 16 hộ dân đến nơi an toàn sau khi đỉnh đồi tại thôn Chum Tam xuất hiện vết nứt dài khoảng 700 m.

Quảng Ngãi vượt sạt lở cứu sản phụ tiền sản giật nguy kịch - Ảnh 4.

Người dân xã Măng Ri chung sức dọn các tuyến đường bị sạt lở

Theo UBND xã Măng Ri, vết nứt rộng từ 15 - 30 cm, kéo dài khoảng 700 m dọc sườn đồi cao thuộc thôn Chung Tam mới xuất hiện trong những ngày mưa vừa qua. UBND xã Măng Ri đã lập đoàn kiểm tra hiện trường và xác định khu vực này có nguy cơ sạt lở cao, vùi lấp các hộ dân ở phía chân đồi.

Do đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự xã và huy động người dân di dời 16 hộ dân, 38 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi đến các trường học, nhà người thân ở tạm để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Cùng với đó, cắm các biển cảnh báo, ngăn không cho người dân đến khu vực nguy hiểm.

Quảng Ngãi vượt sạt lở cứu sản phụ tiền sản giật nguy kịch - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường giao thông tại Măng Ri bị sạt lở khiến giao thông gặp nhiều khó khăn

Trong những ngày qua, khu vực xã Măng Ri mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, chính quyền xã Măng Ri đang khắc phục tình trạng sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.

Quảng Ngãi vượt sạt lở cứu sản phụ tiền sản giật nguy kịch - Ảnh 6.


Tin liên quan

Người dân vượt lũ băng rừng, khiêng người phụ nữ đi 30 km đến nơi cấp cứu

Người dân vượt lũ băng rừng, khiêng người phụ nữ đi 30 km đến nơi cấp cứu

(NLĐO) – Trong lúc đi giữa trời mưa, do bất cẩn nên bà Hồ Thị Nết bị ngã dẫn đến gãy xương đùi.

Vượt lũ dữ hỗ trợ sản phụ sinh con ở Quảng Trị

(NLĐO) - Mưa lũ chia cắt, lực lượng quân y Đồn Biên phòng A Vao (Quảng Trị) đã kịp thời hỗ trợ sản phụ Hồ Thị Chơn sinh con trai an toàn.

Hình ảnh ứng cứu mẹ con sản phụ cùng một cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập

(NLĐO) - Được tin sản phụ vừa mới sinh con được 1 tháng cần được giúp đỡ vì nhà bị nước lũ cô lập, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa ra nơi an toàn.

sạt lở nghiêm trọng lực lượng chức năng trung tâm y tế đi cấp cứu điểm sạt lở bệnh viện sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo