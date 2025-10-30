Quảng Ngãi: Băng rừng, vượt sạt lở cứu sản phụ nguy kịch

Chiều 30-10, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết vào 15 giờ 30 phút cùng ngày, Sở Y tế nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về sản phụ Đ.T.D, mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng bị tiền sản giật nặng.

Đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

"Để cứu bệnh nhân, phương án duy nhất là mổ. Đối với ca nguy kịch này, bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Nhưng do giao thông từ xã Sơn Tây về đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang rất ngổn ngang, với nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng nên ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương đưa sản phụ vượt qua những điểm sạt lở" - ông Đan cho biết.

Vì quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế phải bố trí nhiều phương tiện để đưa sản phụ đi cấp cứu

Cũng theo ông Đan, vì quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế vừa bố trí nhiều phương tiện, ứng trực ở từng tuyến đường vừa huy động nhân lực, để khi đến vị trí sạt lở, chuyển sang phương án khiêng bệnh nhân bằng cán để băng rừng.

"Đến thời điểm này, sau hơn 1,5 giờ di chuyển, lực lượng chức năng đã đưa sản phụ D. đến xã Sơn Hạ - điểm không còn sạt lở và cách Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khoảng 40 km. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã chuẩn bị sẵn mọi điều kiện cần thiết để đón và mổ cấp cứu cho sản phụ D" - ông Đan thông tin thêm.

Cùng ngày, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã di dời khẩn cấp 16 hộ dân đến nơi an toàn sau khi đỉnh đồi tại thôn Chum Tam xuất hiện vết nứt dài khoảng 700 m.

Người dân xã Măng Ri chung sức dọn các tuyến đường bị sạt lở

Theo UBND xã Măng Ri, vết nứt rộng từ 15 - 30 cm, kéo dài khoảng 700 m dọc sườn đồi cao thuộc thôn Chung Tam mới xuất hiện trong những ngày mưa vừa qua. UBND xã Măng Ri đã lập đoàn kiểm tra hiện trường và xác định khu vực này có nguy cơ sạt lở cao, vùi lấp các hộ dân ở phía chân đồi.

Do đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự xã và huy động người dân di dời 16 hộ dân, 38 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi đến các trường học, nhà người thân ở tạm để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Cùng với đó, cắm các biển cảnh báo, ngăn không cho người dân đến khu vực nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường giao thông tại Măng Ri bị sạt lở khiến giao thông gặp nhiều khó khăn

Trong những ngày qua, khu vực xã Măng Ri mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, chính quyền xã Măng Ri đang khắc phục tình trạng sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.



