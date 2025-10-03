HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh ứng cứu mẹ con sản phụ cùng một cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Được tin sản phụ vừa mới sinh con được 1 tháng cần được giúp đỡ vì nhà bị nước lũ cô lập, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa ra nơi an toàn.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 1.

Sáng 30-10, tin từ Công an xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ứng cứu kịp thời chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (ngụ thôn Xuân Hồng) vừa sinh con được 1 tháng, đang gặp khó khăn vì hai ngày mất điện, mất nước, mọi thứ đều thiếu thốn, xung quanh là nước lũ, đường sá chia cắt.ngôi nhà bị nước lũ bao quanh, chia cắt.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 2.

Theo đó, và 17 giờ chiều 2-10, Công an xã Nghi Xuân nhận tin báo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, đang cần được giúp đỡ.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 3.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an xã Nghi Xuân đã lập tức lên đường. Không chần chừ, không ngần ngại, các anh đã có mặt tại nhà chị Hạnh, băng qua đoạn đường ngập sâu, đưa hai mẹ con ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 4.

Hình ảnh em bé đỏ hỏn, nép vào lòng mẹ giữa dòng nước lũ, được các anh công an nhẹ nhàng bế ẵm, che chắn, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 5.

Trước đó, chiều cùng ngày, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế nước, lương thực cho người dân, Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình bà Võ Thị Thuận (59 tuổi, ngụ thôn Diên Phúc), xin hỗ trợ đưa cháu gái là Nguyễn Thảo Nguyên (11 tuổi) đi cấp cứu trong khi gia đình đang bị cô lập trong lũ.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 6.

Lập tức tổ công tác Công an xã Đức Minh gồm: Thiếu tá Nguyễn Đức Chiến, Đại úy Lê Quốc Nhật, Đại úy Trần Văn Ngọc đã di chuyển vào khu vực thôn Diên Phúc nơi có cháu bé đang cần được đưa đi cấp cứu. Tại khu vực này bị ngập sâu trên 1,5 mét, giao thông tê liệt hoàn toàn. Mọi hoạt động đi lại tại đây đều phải sử dụng thuyền.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 7.

Bà Thuận cho biết cháu gái bất ngờ bị nôn mửa, có biểu hiện tức ngực, khó thở và cần được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, gia đình lại neo người, chồng bà bị bệnh nặng, không thể vận động, đường sá thì bị ngập sâu, nên bà buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 8.

Sau khoảng 10 phút vượt lũ trên dòng nước chảy xiết, lực lượng công an đã đưa cháu bé đến khu vực đường không bị ngập.Trong suốt quá trình hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện, do hoảng loạn và mệt mỏi, cháu bé khóc. Các chiến sĩ công an đã liên tục động viên, trấn an tinh thần để cháu yên tâm vượt qua.

Ứng cứu kịp thời mẹ con sản phụ bị nước lũ cô lập - Ảnh 9.

Đến đoạn đường nước không ngập, do cháu bé sợ đi ô tô, người bà phải tiếp tục động viên để cháu an tâm. Khi đưa cháu bé ra đến khu vực đường lớn không còn bị ngập, do không có phương tiện phù hợp để tiếp tục di chuyển, lực lượng công an đã kịp nhờ một người dân địa phương hỗ trợ xe máy. Trong ảnh chiến sĩ công an hỗ trợ, hướng dẫn để đảm bảo cháu bé được đưa đi cấp cứu an toàn và kịp thời.

