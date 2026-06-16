Quảng Ngãi có phân hiệu mới của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Ngày 16-6, Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) công bố quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại Quảng Ngãi. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học theo chủ trương của Nhà nước.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận trao quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại Quảng Ngãi

Phát biểu tại sự kiện, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, cho biết việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Marketing tại Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính - Kế toán là bước đi cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục ĐH.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, mục tiêu sau sắp xếp là giúp nhà trường và các phân hiệu hoạt động ổn định hơn, chất lượng hơn, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho người học, mở ra cơ hội phát triển cho đội ngũ giảng viên, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực về cơ sở vật chất, học thuật và quản trị.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị UFM tập trung bảo đảm chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa; rà soát, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, ứng dụng và từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế.

Đồng thời, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, lấy người học làm trung tâm.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng đề nghị UFM triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của phân hiệu tại Quảng Ngãi.

Trong đó, nhà trường cần ưu tiên ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, gắn hoạt động đào tạo với chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức phục vụ thực tiễn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, khẳng định trường sẽ khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản trị, đầu tư đồng bộ nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

Nhà trường đặt mục tiêu phân hiệu tại đây sẽ trở thành địa chỉ đào tạo uy tín, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.