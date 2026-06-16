Quảng Ngãi có phân hiệu mới của Trường ĐH Tài chính - Marketing

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Quảng Ngãi có phân hiệu mới của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Huy Lân

(NLĐO)- Trường ĐH Tài chính - Marketing thành lập phân hiệu tại Quảng Ngãi, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khu vực.

Ngày 16-6, Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) công bố quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại Quảng Ngãi. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học theo chủ trương của Nhà nước.

Quảng Ngãi đón phân hiệu mới của Trường ĐH Tài chính - Marketing - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận trao quyết định thành lập Phân hiệu UFM tại Quảng Ngãi

Phát biểu tại sự kiện, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, cho biết việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Marketing tại Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính - Kế toán là bước đi cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục ĐH.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, mục tiêu sau sắp xếp là giúp nhà trường và các phân hiệu hoạt động ổn định hơn, chất lượng hơn, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho người học, mở ra cơ hội phát triển cho đội ngũ giảng viên, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực về cơ sở vật chất, học thuật và quản trị.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị UFM tập trung bảo đảm chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa; rà soát, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, ứng dụng và từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế. 

Quảng Ngãi đón phân hiệu mới của Trường ĐH Tài chính - Marketing - Ảnh 2.

Đồng thời, nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn, lấy người học làm trung tâm.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng đề nghị UFM triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của phân hiệu tại Quảng Ngãi. 

Trong đó, nhà trường cần ưu tiên ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, gắn hoạt động đào tạo với chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức phục vụ thực tiễn.

Quảng Ngãi đón phân hiệu mới của Trường ĐH Tài chính - Marketing - Ảnh 3.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, khẳng định trường sẽ khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản trị, đầu tư đồng bộ nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. 

Nhà trường đặt mục tiêu phân hiệu tại đây sẽ trở thành địa chỉ đào tạo uy tín, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tin liên quan

Chính thức ra mắt Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại Huế

Chính thức ra mắt Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại Huế

(NLĐO)-Với việc thành lập phân hiệu tại Huế, Trường ĐH Tài chính – Marketing mở rộng mô hình ĐH đa cơ sở và tăng kết nối đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung.

Phân hiệu Trường ĐH Tài chính Marketing tại Huế tuyển sinh ra sao?

(NLĐO) - Phân hiệu Trường ĐH Tài chính Marketing tại Huế sẽ giảm 15% học phí cho khóa tuyển sinh năm 2026.

Trường ĐH Tài chính - Marketing xét tuyển từ 16 điểm

(NLĐO)- Trường ĐH Tài chính - Marketing sử dung 5 phương thức xét tuyển. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 16/30 cho tất cả các phương thức xét tuyển

đại học Quảng Ngãi thí sinh UFM phân hiệu sinh viên Tây Ninh Trường ĐH Tài chính Marketing
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo