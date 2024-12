Quảng Ngãi: Công bố xã mới An Phú, có dân số đông nhất tỉnh

Ngày 16-12, UBND TP Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập xã An Phú, trực thuộc TP Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã công bố Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, xã An Phú được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích 3,34 km2, quy mô dân số 22.566 người của xã Nghĩa An và toàn bộ diện tích 4,35 km2, với 8.740 người của xã Nghĩa Phú. Sau khi sáp nhập, xã An Phú có diện tích 7,69 km2 và quy mô dân số 31.306 người, vượt qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (khoảng 26.000 người) để trở thành đơn vị hành chính cấp xã đông dân nhất tỉnh Quảng Ngãi.

Trao Quyết định thành lập Đảng bộ xã cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú

Dịp này, Thành ủy Quảng Ngãi đã công bố quyết định về việc thành lập Đảng bộ xã An Phú, Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã An Phú.

Ông Phạm Tấn Phước, tân Bí thư Đảng uỷ xã An Phú đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và chỉ định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Quảng Ngãi để kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú. Đồng thời cam kết sẽ cùng với tập thể nỗ lực không ngừng nghỉ, phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao độ để xây dựng xã An Phú ngày càng phát triển về nhiều mặt.

Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2025.

Theo đó, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 144 xã (giảm 4 xã), 17 phường và 9 thị trấn (tăng 1 thị trấn).