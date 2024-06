Quảng Ngãi: Có 2 xã "mới toanh" sau sáp nhập

Trưa 18-6, sau một buổi làm việc, Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thống nhất thông qua 7 Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.



Trong đó, có Nghị quyết về việc sắp xếp các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc và kết thúc trong sáng 18-6. Ảnh: T.Trực

Cụ thể, các đại biểu HĐND đã thông qua Nghị quyết nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, qui mô dân số của xã Đức Lợi và xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức) thành xã Thắng Lợi. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghĩa An và xã Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) thành xã An Phú. Sắp xếp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Phương, thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) thành 2 đơn vị hành chính: Xã Nghĩa Phương, thị trấn Sông Vệ.

Nghị quyết là cơ sở để UBND tỉnh hoàn chỉnh và gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ đảm bảo theo quy định. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, còn 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 145 xã, 17 phường và 8 thị trấn.

Các đại biểu dự họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi sáng 18-6. Ảnh: T.Trực

Ngoài ra, kỳ họp cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và các mức chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh…; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11-12-2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12-3-2021 của HĐND)…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, việc HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết là quyết định phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, bảo đảm quyền lực nhà nước được giao của HĐND tỉnh.

"Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chung tay, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Quảng Ngãi sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025", bà Vân nói.