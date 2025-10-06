HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quảng Ngãi động đất 4,9 độ lúc rạng sáng, người dân nhiều tỉnh thành cảm nhận rung lắc

T.Trực

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh 4,9 độ xảy ra lúc rạng sáng 6-10, tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân nhiều nơi lo lắng

Rạng sáng 6-10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa phát đi thông tin về động đất khá lớn xảy ra tại địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum cũ).

Động đất lúc rạng sáng ở Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, lúc 1 giờ 28 phút ngày 6-10, tại xã Măng Bút xảy ra trận động đất mạnh 4,9 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất khiến nhiều người dân ở Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… cho biết cũng cảm nhận được rung lắc mạnh từ trận động đất mạnh 4,9 độ richter.

Anh Trần Trung, ngụ tỉnh Gia Lai cho biết cũng cảm nhận rõ rung lắc khoảng 5 giây. "Tôi đang nằm ngủ thì thấy giường rung, lắc, tỉnh cả ngủ luôn. Lần đầu biết cảm nhận động đất là gì", anh Trung chia sẻ.

Quảng Ngãi xảy ra động đất mạnh 4,9 độ lúc rạng sáng, người dân hoang mang - Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm trận động đất 4,9 độ ở xã Măng Bút

Trước đó, tại xã Măng Bút xảy ra liên tiếp các trận động đất khác lúc 18 giờ 52 phút ngày 5-10, một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.907 độ vĩ Bắc, 108.160 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Khoảng 3 phút sau, vào lúc 18 giờ 55 phút trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại tọa độ 14.862 độ Vĩ Bắc, 108.142 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Ngay sau đó, 18 giờ 56 phút là trận động đất có độ lớn 3.6; tọa độ 14.904 độ Vĩ Bắc, 108.248 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Đến 19 giờ 00 phút tiếp tục có trận động đất với độ lớn 4.3; tại tọa độ 14.848 độ Vĩ Bắc, 108.141 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trận thứ 5 xảy ra vào 19 giờ 26 phút, có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ Bắc, 108.143 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km

Tổng số trận từ tối 5-10 qua đến 1 giờ 46 sáng 6-10, tại xã Măng Bút đã xảy ra liên tiếp 14 trận động đất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28-7-2024 có độ lớn 5 độ, trước đó ngày 23-8-2022 là trận động đất mạnh 4,7 độ.

Theo các nhà khoa học, "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ. Tuy nhiên vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này" - ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất cho biết.

