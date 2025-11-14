HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Ngãi: Hiện tượng kỳ lạ khi hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất

T.Trực

(NLĐO) – Có nhiều nguyên nhân khiến giun trồi lên mặt đất như thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, thời tiết…

Sáng 14-11, người dân một khu đô thị nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi kinh hãi phát hiện hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất, bò la liệt và chết trên vỉa hè.

Khu đô thị này khá lớn và có bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính, xung quanh khuôn viên khu đô thị. Phía dưới các bãi cỏ này là nơi sinh sống của rất nhiều giun đất.

Hiện tượng kỳ lạ khi hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất - Ảnh 1.

Hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò vào vỉa hè chết la liệt

Một số người dân cho biết mấy ngày qua không có mưa, tuy nhiên vào đêm 13-11 giun bắt đầu trồi lên mặt đất.

Hàng ngàn con giun đất bò lên vỉa hè cuộn tròn vào nhau rồi chết. Hiện tượng này lần đầu xuất hiện khiến cư dân tại khu đô thị khá hoang mang; nhiều người là phụ nữ, trẻ em khiếp sợ trước hình ảnh trên.

Giun trồi lên mặt đất ở Quảng Ngãi

Cuối năm 2024, một người dân thành phố Vũng Tàu cũ đăng tải clip ghi lại cảnh hàng ngàn con giun đất bò lên tường sau cơn mưa lớn.

Theo một chuyên gia nông nghiệp, có nhiều nguyên nhân khiến giun trồi lên mặt đất như thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, thời tiết…

Cũng có thể vùng đất nơi giun trú ngụ được bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân… Chuyên gia cho biết hiện tượng này rất bình thường, người dân không cần lo lắng.

Tin liên quan

Phát hiện con giun dài 10cm trong mắt người phụ nữ

Phát hiện con giun dài 10cm trong mắt người phụ nữ

(NLĐO) - Ngày 7-11, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho hay các bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện này vừa gắp ra con giun dài 10 cm trong mắt một bệnh nhân nữ

Bắt giun đất bằng máy kích điện xuất hiện ở Gia Lai

(NLĐO) - Đây là lần đầu tiên tại tỉnh Gia Lai phát hiện tình trạng người dân dùng máy kích điện để bắt giun đất dưới tán rừng với số lượng lớn.

Học sinh nội trú bỏ cơm vì có giun trong bụng cá

(NLĐO) – Cho rằng trong bụng cá có ổ giun nên nhiều học sinh không dám ăn và được nhà trường phát mì tôm ăn thay cơm

