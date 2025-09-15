HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Quảng Ngãi "hút" khách đoàn từ tỉnh bạn đến khám sức khoẻ

N.Trang

(NLĐO) - Với việc tổ chức khám định kỳ cho 120 người từ tỉnh Đắk Lắk, Thiện Nhân Quảng Ngãi là một trong cơ sở y tế tư nhân đầu tiên thu hút khách từ tỉnh bạn.

Ngày 15-9, đại diện Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi, cho biết đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ đợt 1 cho 60 cán bộ, nhân viên Công ty CP Cao su Đắk Lắk.

Quảng Ngãi "hút" khách đoàn từ tỉnh bạn đến khám sức khoẻ- Ảnh 1.

Các y bác sĩ đang khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân Công CP Cao su Đắk Lắk

Dự kiến việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho số cán bộ, nhân viên còn lại (đợt 2) của Công CP Cao su Đắk Lắk (60 người), sẽ được thực hiện vào ngày 20-9-2025 tới.

Với việc tổ chức khám định kỳ cho 120 người của Công ty CP Cao su Đắk Lắk, Thiện Nhân Quảng Ngãi là một trong cơ sở y tế tư nhân đầu tiên thu hút khách đoàn từ tỉnh bạn đến khám sức khỏe tại Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi "hút" khách đoàn từ tỉnh bạn đến khám sức khoẻ- Ảnh 2.

Thiện Nhân Quảng Ngãi là cơ sở y tế tư nhân được đầu tư nhiều máy móc, thiết bị hiện đại

Thiện Nhân Quảng Ngãi cũng là địa chỉ cơ sở y tế quen thuộc của nhiều khách hàng lớn là cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh này.

Đơn cử như Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), với hơn 1.600 người; Điện lực Quảng Ngãi (gần 800 người); PTSC Quảng Ngãi (khoảng 700 người)….

Riêng năm 2024 và 8 tháng đầu 2025, Thiện Nhân Quảng Ngãi đã tiếp nhận 75.320 lượt khám và điều trị ngoại trú, trong đó có 19.005 người đến tái khám định kỳ.

Quảng Ngãi "hút" khách đoàn từ tỉnh bạn đến khám sức khoẻ- Ảnh 3.

Thiện Nhân Quảng Ngãi

Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Đức Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi, cho biết qua việc đầu tư và tiếp tục thiết bị, máy móc; thu hút đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, liên kết với các cơ sở y tế lớn trong nước…Thiện Nhân Quảng Ngãi hướng tới mục tiêu "Tiên phong công nghệ – Nâng tầm y tế địa phương", giúp người dân Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, được tiếp cận dịch vụ chuẩn quốc tế ngay tại địa phương.

Cơ sở y tế tư nhân Thiện Nhân Quảng Ngãi đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2021 và không ngừng mở rộng, đến năm 2023, đã khai trương cơ sở khám ngoại trú tại địa chỉ số 168 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi cũ (nay là phường Nghĩa Lộ).

Đến thời điểm này, Thiện Nhân Quảng Ngãi đã trở thành cơ sở y tế tư nhân có mô thiết bị và chất lượng khám, chữa bệnh thuộc "tốp đầu" ở Quảng Ngãi.

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

5 cơ sở y tế giành giải nhất cuộc thi "xanh - sạch - đẹp"

(NLĐO) - Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế phát động, thu hút hơn 2.000 đơn vị dự thi, với điểm nhấn là người bệnh trực tiếp chấm điểm.

Khai trương cơ sở y tế chất lượng cao ở Quảng Ngãi

(NLĐO)- Quảng Ngãi khai trương cơ sở y tế chuyên sâu kiểm tra sức khỏe toàn diện, tầm soát sớm ung thư, đột quỵ… sớm cho người dân.

Đà Nẵng tăng tốc phát triển y tế hiện đại

Ngành y tế TP Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên

