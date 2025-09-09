Quảng Ngãi không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Ngày 9-9, Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho biết đã có văn bản về việc không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác chuẩn bị trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Không nhận hoa chúc mừng nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Văn bản gửi đi nêu rõ, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp trong công tác chuẩn bị; những đóng góp ý kiến, cũng như tình cảm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh dành cho đại hội. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chủ trương của trung ương và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban tổ chức không nhận hoa chúc mừng đại hội.

Văn bản đã gửi đến các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng ủy các xã, phường, đặc khu; MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đường phố Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở ở Quảng Ngãi diễn ra vào tháng 7 và 8-2025, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo không nhận hoa chúc mừng đại hội. Thay vào đó, chính quyền địa phương mong muốn nhận được cây, con giống để cấp hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn xã.

Đề nghị trên của xã Tu Mơ Rông đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, với hiện vật đã tiếp nhận, gồm 104.500 cây cà phê giống, 28.000 cây thông giống, 2 tấn phân bón, và 212 triệu đồng tiền mặt, với tổng giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức từ ngày 10-9 đến ngày 12-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 92.000 đảng viên trong toàn đảng bộ; trong đó, đại biểu đương nhiên là 66 đại biểu, đại biểu chỉ định 384 đại biểu.