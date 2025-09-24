HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tr.Đức

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng

Ông Bùi Văn Khắng sinh ngày 16-5-1971, quê quán ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ông là Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Khắng từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1-2024, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đến 19-9-2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo Quyết định số 2122/QĐ-TTg ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ mới.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 23-9-2025.

