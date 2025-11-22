Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng 50 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Tối 22-11, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến tỉnh Lâm Đồng thực hiện công tác hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.



Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh trao bảng tượng trưng ủng hộ tỉnh Lâm Đồng

Tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Cường gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Lâm Đồng. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 50 tỉ đồng cùng 30 tấn hàng hóa bao gồm các nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bên cạnh đó, các đơn vị, sở ngành tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp trên địa bàn cũng huy động trang thiết bị, nhân lực để tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng thời gian tới. Đoàn xe chở nhu yếu phẩm, trang thiết bị cũng đã lên đường vào Lâm Đồng.

Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

"Quá trình tái thiết nhà cửa cho người dân, hạ tầng giao thông, viễn thông thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lâm Đồng thực hiện" - ông Cường cho biết.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, gửi cảm ơn chân thành tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh về sự hỗ trợ cấp thiết.

Ông Triều thông tin, đợt mưa lũ này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 3.200 căn hộ bị thiệt hại, lĩnh vực nông nghiệp có hơn 17.000 ha cây trồng hư hại. Các xã dọc theo bờ sông bị nước lũ tràn qua, nhiều hộ dân mất đất sản xuất. Hạ tầng giao thông của tỉnh bị thiệt hại nặng vì sạt lở đất, nhiều tuyến đường huyết mạch như đèo Prenn, đèo Mimosa hư hại nghiêm trọng, buộc phải dừng lưu thông.

Ông Phạm Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Với sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lâm Đồng quyết tâm khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Cùng ngày, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang triển khai công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng

Các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách vở để hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng xác định nhu cầu hỗ trợ thực tế. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng phương án triển khai trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tỉnh Lâm Đồng là rất lớn. Vì vậy, công tác hỗ trợ phải được triển khai một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất và trong điều kiện cao nhất của tỉnh.

Công tác hỗ trợ phải tập trung đúng trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt là hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ. Quảng Ninh sẽ cử ngay đoàn công tác đến Lâm Đồng để triển khai công tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng lũ. Việc bố trí các nguồn hàng hỗ trợ phải thực sự chủ động, linh hoạt, đảm bảo đến được với người dân bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh cùng với việc hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, còn rất nhiều công việc cần phải thực hiện để khắc phục hậu quả mưa lũ.

MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, tập kết hàng hóa đưa vào hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Lâm Đồng trong chuyến hàng hỗ trợ đợt I vào chiều ngày 22-11

Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu cần hỗ trợ, đảm bảo việc hỗ trợ được triển khai thiết thực, hiệu quả. Ngành Y tế chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để chi viện cho Lâm Đồng sau khi lũ rút.

Cùng với nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh trước mắt hỗ trợ 50 tỉ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Trước mắt, chúng tôi đã và đang vận chuyển khoảng 45 tấn hàng hóa hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Lâm Đồng, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men. Dự kiến trong 2-5 ngày tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục gửi thêm các đợt hàng cứu trợ, nâng tổng lượng hỗ trợ lên khoảng 100 tấn, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần tương thân, tương ái, bên cạnh các hoạt động khảo sát và hỗ trợ bước đầu, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn, huy động tổng lực chung tay hướng về Lâm Đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mang lại nguồn lực kịp thời, góp phần giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt".