Lâm Đồng: 4 người tử vong, 18 người bị thương trong trận lũ kinh hoàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: 4 người tử vong, 18 người bị thương trong trận lũ kinh hoàng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Do mưa lớn và nước đổ về rất mạnh, 4 người tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng không may tử vong khi bị nước cuốn, sạt lở đất, cây đổ trúng.

Ngày 20-11, theo thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, mưa lớn, lũ đổ về những ngày qua khiến 4 người ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tử vong. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đào tìm thi thể ông N.N.D. bị sạt lở vùi lấp.

Cụ thể tại Khoảnh 4, Tiểu Khu 122, xã Lạc Dương xảy ra mưa nhiều, nước chảy xiết. Trong lúc bảo vệ hồ nuôi cá tầm, ông N.V.T. (35 tuổi, quê Bắc Giang, làm việc tại hồ nuôi cá) không may trượt chân và bị nước cuốn.

Tại thôn Đarahoa, ông N.N.D. (44 tuổi; ngụ TP HCM) bị đất sạt lở đè tử vong tại Tiểu khu 97; Còn tại thôn 6, xã Lạc Dương, 2 người gồm ông B.V.D. (31 tuổi, quê Thanh Hoá) và bà K.S.K.E (39 tuổi, cùng ngụ thôn 6) đang núp mưa trong lán thì bị cây đổ vào, tử vong.

Cũng tại địa phương này, do mưa to lũ lớn, tại Tiểu khu 132 có 10 người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng lên phương án tiếp cận hiện trường. 

Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng đã liên lạc với 10 người và xác nhận vẫn an toàn.

Tuy nhiên, khu vực này đang bị cô lập, không đảm bảo an toàn nên lực lượng cứu hộ và UBND xã Lạc Dương đang lên phương án để đưa nhóm 10 người đến nơi an toàn.

Thống kê sơ bộ, mưa lũ từ ngày 17-11 đến nay khiến khoảng 1.162 ha cây trồng ở tỉnh Lâm Đồng, chủ yếu là hoa màu, nhiều đường xá, đường đèo sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Thiệt hại những ngày qua ước tính trên 800 tỉ đồng, trong khi ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 90 tỉ đồng và dự kiến dùng hết cho công tác cứu trợ, khắc phục ban đầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cấm xe trên 3,5 tấn lên đèo Tà Nung

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo cấm các xe tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung (ĐT 725) từ 14 giờ ngày 20-11 đến 24 giờ ngày 23-11.

Theo sở này, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 16-11 đến 19-11, các tuyến đường vào Đà Lạt (đèo Prenn, Mimosa, D' Ran) bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng và đã cấm lưu thông. Đồng thời hiện nay, tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 23-11.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông vào Đà Lạt, Sở Xây dựng thông báo cấm xe 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung như trên.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

(NLĐO) - Đất đá từ bờ taluy đổ ập xuống trúng một ngôi nhà ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến bé gái 8 tuổi mắc kẹt bên trong.

Lâm Đồng: Xe container lật đè trúng xe con, 5 người bị thương

(NLĐO) - Sau khi va chạm tại xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), xe container lật đè trúng ô tô con khiến 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Ngập kéo dài, nông dân trồng rau ở Lâm Đồng chịu tổn thất nặng nề

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài cùng nước từ đầu nguồn đổ về nhiều gây ngập hàng trăm ha rau màu trên nhiều xã của nông dân tỉnh Lâm Đồng.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng mưa lũ xã Lạc Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo