Quảng Ninh xuất hiện tình trạng tranh chấp rừng sản xuất

Bão số 3 để lại thiệt hại nặng nề, trong đó có chục ngàn ha rừng sản xuất tại Quảng Ninh bị gãy đổ. Nhiều đơn vị trồng rừng còn chưa kịp khắc phục hậu quả thì bất ngờ xuất hiện người lạ vào nhận rừng của mình rồi tổ chức khai thác…



Đại diện Công ty Hào Hưng khẳng định diện tích đất rừng là của Công ty Hào Hưng

Ngày 16-10, lãnh đạo UBND xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của về việc sau khi bão số 3 đi qua, 9 ha rừng trồng tại xã Hải Lạng bất ngờ bị người lạ đến chặt hạ, có những gốc keo đường kính lên đến 50-60 cm.

Theo trình báo của Công ty TNHH Hào Hưng, doanh nghiệp này hiện đang quản lý và trồng hơn 200 ha rừng trên địa bàn xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 13-9, sau bão số 3, cán bộ kỹ thuật và bảo vệ đi tuần tra phát hiện 50 công nhân không thuộc Công ty mình đang khai thác gỗ keo. Thời điểm phát hiện, Công ty TNHH Hào Hưng xác định đã bị những người bên ngoài công ty khai thác khoảng 9 ha keo tại các thửa G3, G4, trị giá 900 triệu đồng. Đáng chú ý, khi công nhân của Công ty TNHH Hào Hưng vào khắc phục hậu quả sau bão và tiến hành thu hoạch cây rừng gãy đổ thì bị nhóm người lạ mặt ngăn cản và đuổi đánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hải Lạng đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh và xác định các thửa G3, G4 đang bị khai thác thuộc giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM 044217 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 27-3-2018 cho Công ty TNHH Hào Hưng.

UBND xã Hải Lạng cũng xác định ông Nguyễn Quang T., là người địa phương tự nhận là keo của mình trồng trên đất của Công ty TNHH Hào Hưng và thực hiện khai thác tại khu vực trên.

Đáng chú ý, trước đó trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Quang T. cũng đã tự nhận keo của mình trồng trên đất của Công ty TNHH Hào Hưng và mở đường vào khai thác khoang 0,6 ha, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Công ty TNHH Hào Hưng xác định đã bị những người bên ngoài công ty khai thác khoảng 9 ha keo tại các thửa G3, G4

Tương tự, tình trạng tranh chấp rừng cũng xảy ở địa bàn huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Theo trình báo của Công ty TNHH Quan Minh, hơn 5 ha rừng trồng tại khu vực Cống Chậu thuộc xã đảo Quan Lạn, do công ty đang quản lý đã hơn 16 năm nay bất ngờ bị người lạ đến chặt hạ, có những gốc keo đường kính lên đến 50-60 cm.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của Công ty TNHH Hào Hưng. Đây là vụ việc phức tạp có nguy cơ gây mất an ninh trật tự giữa các nhóm hàng 50-70 công nhân khai thác rừng với nhau. Theo đó, Công an huyện Tiên Yên đã chỉ đạo Công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh để xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của đơn vị quản lý và khai thác rừng, nhất là vào thời điểm này sau bão số 3 vừa qua đang gặp vô vàn khó khăn.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên, hiện Công an huyện đã đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền cung cấp hồ sơ quản lý rừng. Đồng thời yêu cầu các bên liên quan lên làm việc chứng minh tài sản có thuộc quyền sở hữu của mình hay không. Nếu một trong các bên không chứng minh được đất rừng của mình được giao mà tự ý nhận là rừng của mình trồng và vào khai thác thì sẽ căn cứ mức độ vi phạm để xử lý.