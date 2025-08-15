UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn về việc chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), kết hợp trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng".

Quảng Trị sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm 2-9. Ảnh: Thanh Trúc

Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 2-9, ngay sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng", tại 2 địa điểm Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà).

Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp với số lượng lớn, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, rực rỡ, phục vụ đông đảo nhân dân và du khách.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND phường Đồng Hới, UBND phường Nam Đông Hà, Công ty CP Tập đoàn Mặt trời và các đơn vị liên quan triển khai bắn pháo hoa theo quy định.