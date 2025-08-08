Quảng Trị mở bán 568 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội với 568 căn hộ cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Ngày 8-8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã công bố thông tin chính thức về Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2, tạo điều kiện để người dân tiếp cận sớm và thực hiện đăng ký mua nhà theo quy định.

Dự án do Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông làm chủ đầu tư, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại phường Đồng Hới. Theo thiết kế, dự án gồm 3 tòa chung cư (T1, T2, T3), cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 53.000 m², cung cấp 568 căn hộ có diện tích từ 44m² đến gần 70m².

Dự án được khởi công từ tháng 7-2025. Trong đó, tòa T1 dự kiến hoàn thành vào ngày 31-8-2026, hai tòa còn lại (T2, T3) sẽ hoàn thành vào ngày 21-12-2026.

Giá bán căn hộ dự kiến dao động từ 17,9 đến 18,2 triệu đồng/m², tùy theo diện tích và vị trí. Sau khi công trình hoàn tất và được nghiệm thu, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm toán độc lập xác định lại giá bán chính thức, trình Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại địa phương, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động phổ thông.

Sở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý người dân chỉ nên liên hệ và nộp hồ sơ tại địa chỉ, số điện thoại được công bố chính thức, không thông qua trung gian hoặc đặt cọc trái phép để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 1-8-2025, tại văn phòng bán hàng của Tập đoàn Nam Mê Kông đặt tại số P06 Lê Trực, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.



