Miền Trung - Tây Nguyên

Quảng Trị mở bán 568 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị sẽ cung cấp 568 căn hộ nhà ở xã hội giá rẻ, hướng đến nhóm đối tượng là người lao động, công nhân và người thu nhập thấp ở phường Đồng Hới.

Quảng Trị mở bán 568 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội với 568 căn hộ cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Ngày 8-8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã công bố thông tin chính thức về Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2, tạo điều kiện để người dân tiếp cận sớm và thực hiện đăng ký mua nhà theo quy định.

Dự án do Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông làm chủ đầu tư, nằm trong quy hoạch tổng thể Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại phường Đồng Hới. Theo thiết kế, dự án gồm 3 tòa chung cư (T1, T2, T3), cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 53.000 m², cung cấp 568 căn hộ có diện tích từ 44m² đến gần 70m².

Dự án được khởi công từ tháng 7-2025. Trong đó, tòa T1 dự kiến hoàn thành vào ngày 31-8-2026, hai tòa còn lại (T2, T3) sẽ hoàn thành vào ngày 21-12-2026.

Quảng Trị mở bán 568 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới- Ảnh 2.

Quảng Trị mở bán 568 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Đồng Hới

Giá bán căn hộ dự kiến dao động từ 17,9 đến 18,2 triệu đồng/m², tùy theo diện tích và vị trí. Sau khi công trình hoàn tất và được nghiệm thu, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị kiểm toán độc lập xác định lại giá bán chính thức, trình Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại địa phương, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và lao động phổ thông.

Sở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý người dân chỉ nên liên hệ và nộp hồ sơ tại địa chỉ, số điện thoại được công bố chính thức, không thông qua trung gian hoặc đặt cọc trái phép để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 1-8-2025, tại văn phòng bán hàng của Tập đoàn Nam Mê Kông đặt tại số P06 Lê Trực, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.


Tin liên quan

Biệt phái 40 cán bộ trẻ xuống xã để hỗ trợ việc quản lý đất đai ở Quảng Trị

Biệt phái 40 cán bộ trẻ xuống xã để hỗ trợ việc quản lý đất đai ở Quảng Trị

(NLĐO) - Khoảng 40 cán bộ chuyên môn sẽ được Quảng Trị biệt phái về các xã để hỗ trợ quản lý đất đai, trong bối cảnh nhiều địa phương cấp xã còn lúng túng.

Quảng Trị: Mỏ đá chưa thăm dò, vì sao có doanh nghiệp "chốt" giá gần 500 tỉ đồng?

(NLĐO) - Một mỏ đá vôi chưa từng được thăm dò ở Quảng Trị vừa được doanh nghiệp đấu giá thành công với mức gần 500 tỉ đồng, cao gấp hơn 17 lần giá khởi điểm

Quảng Trị lên kế hoạch "thần tốc" cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(NLĐO) - Quảng Trị lên kế hoạch bồi thường, tái định cư cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn, mục tiêu bàn giao mặt bằng trước tháng 12-2026

