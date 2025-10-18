HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Trị: Công an cảnh báo về cây Kỳ Hải Nam

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Loại cây Kỳ Hải Nam này có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc

Ngày 18-10, Công an xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị cho biết hiện nay, một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và gây trồng loại cây Kỳ Hải Nam (Hainan Kynam) không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

Các hoạt động nhập lậu cây giống không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch thực vật, không tuân thủ quy định về quản lý giống cây trồng đang diễn ra phức tạp, nhất là tại các khu vực giáp ranh, tuyến biên giới và các vùng nông thôn có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp.

Cảnh báo về cây Kỳ Hải Nam và nguy cơ pháp luật tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cây Kỳ Hải Nam Ảnh minh hoạ

Hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự ở địa phương khi có tranh chấp lợi ích, vi phạm các quy định về buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm dịch thực vật; gây nguy cơ mang mầm bệnh, sâu hại vào địa phương, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái…

Vì vậy, Công an xã Bến Quan đề nghị cán bộ và người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của việc nhập lậu, trồng cây giống không rõ nguồn gốc, đặc biệt là Kỳ Hải Nam. 

Người dân không nên tham gia, không tiếp tay mua bán, trồng hoặc tàng trữ các loại cây giống không rõ nguồn gốc; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm liên quan hoạt động nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ hoặc trồng cây Kỳ Hải Nam trái phép để xử lý nghiêm theo quy định.

