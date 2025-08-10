Quảng Trị: Ngư dân mất tích trên biển, thanh niên chết đuối trên sông

Chiều 10-8, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng và người dân vẫn đang triển khai các biện pháp tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Mất tích trên biển khi đi đánh cá

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, một ngư dân xã Mỹ Thủy đang đánh lưới cá tại khu vực biển cách bờ 4 hải lý thì phát hiện một thuyền bị trôi dạt, không có người trên thuyền.

Đến trưa 10-8, thi thể thanh niên mất tích trên sông Sê Pôn đã được lực lượng chức năng tìm thấy

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác nhận đó là thuyền của anh Mai Văn L. (SN 1977, ngụ thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy), đi đánh cá trên biển lúc 2 giờ sáng cùng ngày.

Nhận được tin báo có người mất tích trên biển, xã Mỹ Thủy phối hợp với Tổ an ninh trật tự, tổ tự quản tàu thuyền và người dân tổ chức tìm kiếm ngư dân này.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy anh Mai Văn L. - người được cho đang mất tích trên biển.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông

Trước đó, lúc 15 giờ 40 phút ngày 9-8, các cơ quan chức năng nhận tin báo có người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Sau thời gian triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, đến trưa 10-8, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nạn nhân bước đầu được xác định là anh V.T.Kh (SN 2004, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).



