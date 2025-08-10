HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quảng Trị: Ngư dân mất tích trên biển, thanh niên chết đuối trên sông

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển, trong khi thanh niên đuối nước trên sông đã được tìm thấy

Chiều 10-8, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng và người dân vẫn đang triển khai các biện pháp tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển. 

Mất tích trên biển khi đi đánh cá

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, một ngư dân xã Mỹ Thủy đang đánh lưới cá tại khu vực biển cách bờ 4 hải lý thì phát hiện một thuyền bị trôi dạt, không có người trên thuyền.

Quảng Trị: Ngư dân mất tích trên biển, thanh niên chết đuối trên sông- Ảnh 1.

Đến trưa 10-8, thi thể thanh niên mất tích trên sông Sê Pôn đã được lực lượng chức năng tìm thấy

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác nhận đó là thuyền của anh Mai Văn L. (SN 1977, ngụ thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy), đi đánh cá trên biển lúc 2 giờ sáng cùng ngày.

Nhận được tin báo có người mất tích trên biển, xã Mỹ Thủy phối hợp với Tổ an ninh trật tự, tổ tự quản tàu thuyền và người dân tổ chức tìm kiếm ngư dân này. 

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy anh Mai Văn L. - người được cho đang mất tích trên biển.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông

Trước đó, lúc 15 giờ 40 phút ngày 9-8, các cơ quan chức năng nhận tin báo có người bị đuối nước tại khu vực sông Sê Pôn thuộc khóm Duy Tân, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). 

Sau thời gian triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, đến trưa 10-8, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. 

Nạn nhân bước đầu được xác định là anh V.T.Kh (SN 2004, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).


Lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.

Phát hiện thi thể đang phân hủy, nghi là bé gái 2 tuổi mất tích ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Thi thể trẻ em được tìm thấy trong tình trạng phân hủy, nghi ngờ là bé T.P.N.H. (2 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích từ ngày 5-7.

Thi thể tìm thấy là nữ nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(NLĐO)- Thi thể nữ được phát hiện vào chiều 25-5 là bà H.T.Q (SN 1975, trú tại xã Hồng Vận, TP Hà Nội), là nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

mất tích trên biển mất tích đuối nước cơ quan chức năng tỉnh Quảng trị tìm kiếm
