Thời sự

Gần 170.000 người ở Quảng Trị nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước

HOÀNG PHÚC

(NLĐO0 - Cận Tết Nguyên đán, các địa phương ở Quảng Trị huy động lực lượng để chi trả quà Tết của Đảng, Nhà nước cho gần 170.000 người.

Gần 170.000 người ở Quảng Trị nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước - Ảnh 1.

Việc chi trả quà Tết được thực hiện tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 31-12, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Trị - cho biết toàn tỉnh có 169.749 người thuộc diện được nhận quà Tết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng kinh phí chi trả gần 68 tỉ đồng, mức quà 400.000 đồng mỗi người.

Trong số này, có 51.607 người có công với Cách mạng và 118.142 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội cùng các nhóm yếu thế khác.

Trước đó, ngày 28-12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg, bổ sung gần 2.514 tỉ đồng từ ngân sách trung ương năm 2025 - để các địa phương triển khai thực hiện.

Gần 170.000 người ở Quảng Trị nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước - Ảnh 2.

Các tổ công tác làm việc liên tục để bảo đảm chi trả đúng thời gian quy định.

Gần 170.000 người ở Quảng Trị nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước - Ảnh 3.

Cán bộ xã, phường phối hợp với thôn, tổ dân phố tổ chức chi trả.

Để bảo đảm việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, ngày 30-12, Sở Nội vụ Quảng Trị đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai tặng quà theo Nghị quyết 418. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể đối với nhóm người có công hưởng trợ cấp một lần, Sở Nội vụ đề nghị tạm thời chưa chi trả quà cho nhóm đối tượng này.

Khi có hướng dẫn chính thức, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai bổ sung theo đúng quy định.

Tại cấp cơ sở ở Quảng Trị, UBND các xã, phường đã thành lập các tổ công tác, phối hợp với trưởng thôn, bản, tổ dân phố để tiếp nhận kinh phí và tổ chức chi trả trực tiếp cho người dân theo từng địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch.

Những ngày cuối năm 2025, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, lập các tổ công tác để rà soát, chi trả tiền quà Tết của Đảng, Nhà nước cho gần 170.000 đối tượng thụ hưởng.

Lãnh đạo một số địa phương - cho biết đây là nhiệm vụ chính trị đột xuất, phải hoàn thành trong ngày 31-12 nên nhiều cán bộ, công chức, viên chức được huy động tham gia. Các tổ công tác làm việc xuyên trưa, thậm chí xuyên đêm, tổ chức chi trả tại nhà văn hóa khu dân cư để tiền quà Tết đến đúng tay người thụ hưởng trước thời điểm chuyển sang năm mới.

Quảng Trị chi trả trợ cấp người có công bảo trợ xã hội chính sách an sinh quà tết an sinh xã hội Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hỗ trợ Tết
