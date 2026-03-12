Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 12-3, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm bàn định hướng chỉnh trang, phát triển khu vực bãi biển Nhật Lệ.

Cuộc họp có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Theo đánh giá, khu vực bãi biển Nhật Lệ - Quang Phú sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan tự nhiên, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ. Đây được xác định là không gian quan trọng đối với cảnh quan đô thị và phát triển du lịch ven biển của tỉnh.

Tuy nhiên, việc đầu tư khai thác tại khu vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả từ các dịch vụ du lịch còn thấp. Vì vậy, việc nghiên cứu chỉnh trang không gian, tạo điểm nhấn để thu hút các dự án đầu tư được xem là yêu cầu cấp thiết.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng Quảng Trị đề xuất định hướng chỉnh trang tuyến đường Trương Pháp theo hướng đầu tư đồng bộ từng đoạn, kết hợp phát triển công viên, hạ tầng và cảnh quan phù hợp với nguồn lực. Đồng thời nghiên cứu kết nối không gian biển với các công viên phía trong nhằm tạo chuỗi không gian công cộng liên hoàn.

Ông Phan Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới phát biểu tại buổi làm việc

Không gian phường Đồng Hới nhìn ra bãi biển Nhật Lệ lung linh ánh đèn khi đêm xuống - Ảnh Internet

Đối với quỹ đất hai bên tuyến đường Trương Pháp, các đơn vị đề xuất rà soát để sử dụng hiệu quả, trong đó xem xét điều chỉnh tăng chiều cao một số công trình khách sạn, đồng thời nghiên cứu các giải pháp chống xói lở, hạn chế tình trạng xâm thực bờ biển.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh bãi biển Nhật Lệ là khu vực có nhiều lợi thế nhưng chưa được khai thác hợp lý để trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Quảng Bình.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả không gian đô thị ven biển, trong đó cần đặc biệt quan tâm bố trí bãi đậu xe, thiết kế lối đi bộ thuận tiện, an toàn cho người dân và du khách.

Đồng thời, địa phương cần sớm thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các hộ kinh doanh nhà hàng ven biển tại phường Đồng Hới để phục vụ chỉnh trang đô thị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, quá trình chỉnh trang phải tránh sự đơn điệu, tạo không gian sinh động nhưng vẫn bảo đảm không ảnh hưởng đến bãi biển. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống kè ngầm đồng bộ nhằm hạn chế xói lở bờ biển.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, ý tưởng quy hoạch nhằm từng bước phát triển khu vực bãi biển Nhật Lệ trở thành không gian du lịch, dịch vụ hiện đại của Quảng Trị.