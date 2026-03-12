HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị tìm lời giải để “đánh thức” bãi biển Nhật Lệ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sở hữu cảnh quan đẹp nhưng khai thác chưa tương xứng, bãi biển Nhật Lệ đang được Quảng Trị nghiên cứu chỉnh trang, nâng cấp để thu hút đầu tư du lịch.

Quảng Trị phát triển bãi biển Nhật Lệ thành điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 12-3, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm bàn định hướng chỉnh trang, phát triển khu vực bãi biển Nhật Lệ.

Cuộc họp có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Theo đánh giá, khu vực bãi biển Nhật Lệ - Quang Phú sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan tự nhiên, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ. Đây được xác định là không gian quan trọng đối với cảnh quan đô thị và phát triển du lịch ven biển của tỉnh.

Tuy nhiên, việc đầu tư khai thác tại khu vực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hiệu quả từ các dịch vụ du lịch còn thấp. Vì vậy, việc nghiên cứu chỉnh trang không gian, tạo điểm nhấn để thu hút các dự án đầu tư được xem là yêu cầu cấp thiết.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng Quảng Trị đề xuất định hướng chỉnh trang tuyến đường Trương Pháp theo hướng đầu tư đồng bộ từng đoạn, kết hợp phát triển công viên, hạ tầng và cảnh quan phù hợp với nguồn lực. Đồng thời nghiên cứu kết nối không gian biển với các công viên phía trong nhằm tạo chuỗi không gian công cộng liên hoàn.

Quảng Trị phát triển bãi biển Nhật Lệ thành điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 2.

Ông Phan Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới phát biểu tại buổi làm việc

Quảng Trị phát triển bãi biển Nhật Lệ thành điểm đến du lịch hấp dẫn - Ảnh 3.

Không gian phường Đồng Hới nhìn ra bãi biển Nhật Lệ lung linh ánh đèn khi đêm xuống - Ảnh Internet

Đối với quỹ đất hai bên tuyến đường Trương Pháp, các đơn vị đề xuất rà soát để sử dụng hiệu quả, trong đó xem xét điều chỉnh tăng chiều cao một số công trình khách sạn, đồng thời nghiên cứu các giải pháp chống xói lở, hạn chế tình trạng xâm thực bờ biển.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh bãi biển Nhật Lệ là khu vực có nhiều lợi thế nhưng chưa được khai thác hợp lý để trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Quảng Bình.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả không gian đô thị ven biển, trong đó cần đặc biệt quan tâm bố trí bãi đậu xe, thiết kế lối đi bộ thuận tiện, an toàn cho người dân và du khách.

Đồng thời, địa phương cần sớm thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các hộ kinh doanh nhà hàng ven biển tại phường Đồng Hới để phục vụ chỉnh trang đô thị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, quá trình chỉnh trang phải tránh sự đơn điệu, tạo không gian sinh động nhưng vẫn bảo đảm không ảnh hưởng đến bãi biển. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống kè ngầm đồng bộ nhằm hạn chế xói lở bờ biển.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, ý tưởng quy hoạch nhằm từng bước phát triển khu vực bãi biển Nhật Lệ trở thành không gian du lịch, dịch vụ hiện đại của Quảng Trị.

Tin liên quan

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, công tác bầu cử và mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 tại Quảng Trị.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã ở Quảng Trị học cấp 3 khi chưa tốt nghiệp cấp 2?

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang xác minh hồ sơ học tập của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Sen Ngư (Quảng Trị) liên quan trình tự thời gian tốt nghiệp THCS và THPT.

Con trai ông chủ Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - có tên trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Hới Nguyễn Văn Phương bãi biển nhật lệ biển nhật lệ chỉnh trang bãi biển Nhật Lệ đánh thức bãi biển Nhật Lệ chỉnh trang đô thị ven biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo