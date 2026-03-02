Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã ở Quảng Trị học cấp 3 khi chưa tốt nghiệp cấp 2?

Bằng tốt nghiệp THCS của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sen Ngư

Ngày 2-3, Đảng ủy xã Sen Ngư cho biết địa phương đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị đề nghị làm rõ hồ sơ học tập của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sen Ngư, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông này học bổ túc THPT khi chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

Theo hồ sơ, ông Võ Danh Thuấn tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23-12-2004 tại Hội đồng thi Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại khá. Bằng tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Quảng Bình cấp.

Tuy nhiên, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy cho thấy ông Thuấn đã được ghi nhận học bổ túc THPT từ năm học 2004-2005. Cụ thể, thời gian học lớp 10 từ ngày 1-9-2004 đến 28-2-2005; lớp 11 từ ngày 1-3-2005 đến 31-10-2005; lớp 12 từ ngày 1-12-2005 đến 8-5-2006.

Đến ngày 31-5-2006, ông Võ Danh Thuấn tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại Hội đồng coi thi Trung tâm GDTX Lệ Thủy (đặt tại Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại: Trung bình.

Bằng tốt nghiệp THPT của ông Võ Danh Thuấn

Đối chiếu các mốc thời gian cho thấy, ông Võ Danh Thuấn bắt đầu học lớp 10 bổ túc THPT từ ngày 1-9-2004, tức gần 4 tháng trước khi thi và được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS.

Liên quan đến sự việc, ngày 27-2, ông Nguyễn Đình Hải - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, cho biết hồ sơ thi tốt nghiệp bổ túc THCS và THPT của ông Võ Danh Thuấn đều được lưu trữ đầy đủ, kết quả thi là có thật. Tuy nhiên, thời điểm đầu vào học lớp 10 bổ túc THPT chưa đáp ứng điều kiện đã tốt nghiệp THCS theo quy định.

"Quy định hiện hành yêu cầu người học phải có bằng tốt nghiệp THCS mới được nhập học THPT. Trường hợp này có sự chưa phù hợp về trình tự thời gian, Sở sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ bất thường này" - ông Hải cho biết.

Theo ông Đặng Đại Bàng - Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, địa phương đã làm việc bước đầu và gửi công văn đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị kiểm tra, làm rõ; khi kết luận cụ thể sẽ phối hợp xử lý.



