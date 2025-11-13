Quảng Trị: Xác định vi khuẩn hiếm gặp gây nhiễm khuẩn vết mổ trên hàng chục bệnh nhân

Tối 12-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin từ tháng 7 - 10. 2025, đơn vị này đã phẫu thuật nội soi cho hơn 500 bệnh nhân, trong đó có khoảng 70 trường hợp có biểu hiện chảy dịch, đau nhức, chậm liền vết mổ được phát hiện.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các vết tổn thương đều khu trú ở thành bụng, không lan tạng, không sốt, xét nghiệm vi khuẩn âm tính. Bước đầu, nhận định nhiễm khuẩn vết mổ chưa rõ nguyên nhân.

Ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, thông tin về hàng chục trường hợp bị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật nội soi

Bệnh viện này xác định các bệnh nhân được phẫu thuật ở phòng mổ số 2 nên đã tạm dừng hoạt động phòng mổ này, tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy trình tại các khoa có liên quan.

Từ ngày 22-10 đến 11-11, Hội đồng chuyên môn và các đơn vị phối hợp với Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam (Bộ Y tế) đánh giá, phân tích mẫu bệnh phẩm.

Từ đó, xác định nguyên nhân gây nên sự cố là do vi khuẩn Nontuberculous Mycobacteria (NTM) - một loại vi khuẩn hiếm gặp gây nhiễm trùng vết mổ.

Ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị thành lập tổ hỗ trợ, điều trị và chăm sóc người bệnh, trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Đồng thời, phân công bác sĩ phẫu thuật liên hệ, theo dõi sức khỏe những bệnh nhân từng phẫu thuật nội soi trong giai đoạn nêu trên để kịp thời hỗ trợ.

"Chúng tôi đảm bảo không bỏ rơi bệnh nhân, sẽ hỗ trợ chi phí đi lại và điều trị cho đến khi bình phục và không để lại biến chứng” - ông Phan Xuân Nam nói.

Hiện tại, có khoảng 50 bệnh nhân nhiễm khuẩn sau phẩu thuật nội soi đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; số còn lại điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế hoặc tại nhà.