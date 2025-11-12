Ngày 12-11, Sở Y tế TP HCM cho biết trong tổng số 316 trường hợp nhập viện vì rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích đã có 252 ca đã xuất viện, còn 64 ca đang được tiếp tục điều trị, sức khỏe đa phần ổn định.

Riêng một trường hợp nặng đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh nhân có bệnh nền viêm phổi, tăng huyết áp và rung nhĩ. Hiện người bệnh đã cai máy thở, rút ống nội khí quản và hiện đang thở oxy qua mũi, tình trạng dần cải thiện.

Theo Sở Y tế, trước đó, qua xét nghiệm cấy máu của bệnh nhân liên quan vụ ngộ độc trên, ngành y tế ghi nhận sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp trong mẫu cấy máu và mẫu phân. Đây là tác nhân thường gặp gây ngộ độc thực phẩm.

Hiện Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục thu thập mẫu bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh, giải trình tự gen các chủng vi khuẩn để làm rõ nguồn gốc và yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Làm rõ thông tin hiểu nhầm

Sở Y tế cho biết trong quá trình điều trị, có một kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative, dẫn đến hiểu nhầm rằng đây là vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm, khiến dư luận hoang mang. Sở Y tế TP HCM cho biết nhóm Staphylococcus coagulase-negative là vi khuẩn thường trú trên da và niêm mạc người khỏe mạnh, không sinh độc tố ruột và không gây ngộ độc thực phẩm. Các chủng thường gặp như Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus chỉ có thể gây bệnh trong trường hợp đặc biệt, như người bệnh có ống thông tĩnh mạch hoặc suy giảm miễn dịch nặng. Việc phát hiện vi khuẩn này trong mẫu máu thường là do tạp nhiễm trong quá trình lấy mẫu.

Theo Sở Y tế, ngộ độc thực phẩm thường do ăn phải thực phẩm nhiễm vi sinh vật sinh độc tố hoặc gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, điển hình là các vi khuẩn như Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Shigella spp., E. coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus…

Việc xác định nguyên nhân cần dựa vào kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, mẫu phân hoặc chất nôn, kết hợp với phân tích dịch tễ học, thời gian xuất hiện triệu chứng và diễn biến bệnh. Chỉ sau khi có đủ bằng chứng khoa học và kết quả xét nghiệm xác thực, các cơ quan chuyên môn mới đưa ra kết luận chính thức về tác nhân gây ngộ độc.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách: Chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh; ăn chín, uống sôi, bảo quản thức ăn đúng cách; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc.