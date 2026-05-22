Giải trí

Quang Trung bắt tay Nguyễn Minh Cường

Thùy Trang

(NLĐO)- Từ Nguyên Hà, Lê Hiếu, Dương Edward đến Quang Trung: Music Diary 8 của Nguyên Minh Cường tụ họp những giọng ca bảo chứng cảm xúc.

Nguyễn Minh Cường bắt tay Quang Trung 

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường

Ngày 22-5, sau nhiều dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất và giải trí đa năng, Quang Trung bất ngờ trở lại với ca khúc Cho Đến Bao Giờ nằm trong khuôn khổ Music Diary - dự án âm nhạc thường niên của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Ca khúc Cho Đến Bao Giờ mang màu sắc Pop Ballad nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và đậm chất tự sự. Ca khúc được mở đầu bằng phần giai điệu tối giản, tập trung khai thác chất giọng đầy cảm xúc của Quang Trung. Tuy nhiên, càng về sau, bản phối càng mở rộng với nhiều lớp hòa âm và cao trào cảm xúc hơn, cho thấy sự phóng khoáng cùng tư duy âm nhạc mới mẻ của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trong mùa Music Diary năm nay.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Quang Trung cho ca khúc lần này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết: "Cho Đến Bao Giờ là một câu chuyện tình lấy bối cảnh dưới trời thu Hà Nội, mối tình đầu được nhớ về trong từng khoảnh khắc mỗi chiếc lá rơi bên thềm. Hình ảnh ấy đòi hỏi người ca sĩ khi thể hiện cần có cách xử lý tinh tế, nhẹ nhàng, mềm mại và giàu chất thơ như chính cách Quang Trung cảm nhận và thể hiện ca khúc này. Bản sắc âm nhạc trong giọng ca của Quang Trung hoàn toàn phù hợp với những gì đã hiện lên trong suy nghĩ của Cường kể từ khi hoàn thành sáng tác "Cho Đến Bao Giờ".

Quang Trung bất ngờ trở lại

Được khởi xướng từ năm 2019, Music Diary là dự án âm nhạc thường niên do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tạo và sản xuất, lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu và các cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Mỗi mùa phát hành mang một chủ đề riêng biệt, như những trang nhật ký được kể lại bằng âm nhạc với màu sắc và tinh thần khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi mà Nguyễn Minh Cường theo đuổi: Đưa âm nhạc trở về đúng với giá trị cảm xúc!

Sau nhiều năm thực hiện, Music Diary dần trở thành một trong những dự án âm nhạc cá nhân hiếm hoi tại Việt Nam được duy trì bền bỉ qua nhiều mùa bởi một nhạc sĩ. Tính đến nay, dự án đã có sự đồng hành của hơn 20 nghệ sĩ cùng gần 50 sáng tác, đồng thời ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số với tổng lượt nghe và xem đạt hàng trăm triệu. Nhiều ca khúc trong dự án đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Hoa Nở Không Màu, Rất Buồn, Điều Buồn Nhất Khi Yêu, Đường Ai Nấy Đi hay Đâu Cần Phải Xin Lỗi.

Nếu các mùa trước của Music Diary ghi dấu với những bản Ballad đậm màu sắc tự sự, thì Music Diary 8: Nhật ký giọt sương năm nay lại cho thấy một bước chuyển mình mới trong tư duy âm nhạc của Nguyễn Minh Cường. 

Dấu ấn Nguyễn Minh Cường với Music Diary

Ca sĩ Lê Hiếu

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết sau biến cố sức khỏe trong năm qua, anh có góc nhìn khác về cuộc sống lẫn âm nhạc. Những trải nghiệm cá nhân khiến anh trở nên sâu sắc và nhiều suy tư hơn trong cách viết, từ ca từ đến tư duy hòa âm phối khí. 

Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Biến cố đến như một nốt trầm của cuộc sống, phải tốn khá nhiều thời gian Cường mới có thể đủ sức khỏe và cảm hứng sáng tác để quay trở lại với công việc. Thế nên, khi trở lại, Cường viết bài có phần chậm mà chắc, đưa nhiều hình ảnh nhân hóa vào bài hơn. Song, vẫn giữ màu nội tâm sâu sắc vốn có nhưng bắt đầu muốn thử nghiệm cách hòa âm phối khí khác đi như một cách làm mới chính mình nhằm tạo sự cuốn hút ngay từ mở bài cho dòng nhạc "mang tiếng" là trầm lắng như ballad".

Ca sĩ Nguyên Hà

Với nam nhạc sĩ, chính những trải nghiệm tưởng chừng mong manh ấy lại có thể trở thành động lực giúp con người bước qua thăng trầm và dần trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. 

Ca sĩ Hoài Lâm

Music Diary 8: Nhật ký giọt sương là mùa thứ 8 của dự án âm nhạc thường niên do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường khởi xướng và sản xuất từ năm 2019. Mùa năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ Nguyên Hà, Hoài Lâm, Quang Trung, Lê Hiếu và Dương Edward, với 5 ca khúc được phát hành liên tục từ ngày 14-5 đến 29-5 bao gồm: Biển Không Giữ Được Mặt Trời - Nguyên Hà (14-5), Màn Sương - Hoài Lâm (19-5), Cho Đến Bao Giờ - Quang Trung (22-5), Mười Hai Mùa Nhớ - Lê Hiếu (26-5) và Hồi Kết - Dương Edward ft. Nguyễn Minh Cường (29-5).

