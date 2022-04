Là một nhạc sĩ trẻ, dù gia nhập làng giải trí khá muộn nhưng Nguyễn Minh Cường đã tạo được dấu ấn riêng trong sự nghiệp âm nhạc.



Thấy được chính mình

Tại tập 3 của chương trình "The Only - 1 không 2", Nguyễn Minh Cường mang đến ca khúc "Cả một trời hạnh phúc" khiến nhiều khán giả thích thú. Với 3 version (phiên bản) được thể hiện bởi 3 ca sĩ Trang Blue, Huyền Cadie và Dương Nguyễn, khán giả được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi 3 màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau, mang đến nhiều trải nghiệm trong âm nhạc.

"Cả một trời hạnh phúc" là một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tại chương trình "The Only - 1 không 2". Ca khúc đã chạm đến trái tim khán giả bởi từng câu từ thấm đẫm tâm tư, ẩn sâu trong đó là cả một câu chuyện lấy đi nước mắt của nhiều người.

Nguyễn Minh Cường tiết lộ: Ca khúc này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Người phụ nữ đã vượt qua nhiều trắc trở trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, trong chuyện hôn nhân. Cuối cùng, vì niềm tin mãnh liệt, người phụ nữ đó đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự".

Để có được hạnh phúc không phải là điều dễ dàng, đó là một hành trình dài, trên hành trình đó chứa đựng cả những nỗi đau, những tổn thương nhưng vì tình yêu mà hy sinh, mà chấp nhận. Để rồi cuối cùng, sau những điều mà mình gieo trồng, con người ta sẽ gặt hái được những cái kết tốt đẹp khi cả hai biết vì nhau mà cố gắng.

"Cả một trời hạnh phúc" được dự đoán sẽ trở thành hit như những ca khúc trước đó của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Không có bất kỳ công thức nào để có thể cho ra đời một bản hit, chỉ là ca khúc đó sẽ mang lại những cảm xúc gì, những giá trị gì khi thưởng thức, người nghe sẽ cảm thấy được chính mình trong đó, cùng đồng cảm với nhạc sĩ.

Đây cũng chính là điều giúp Nguyễn Minh Cường thành công trên thị trường nhạc Việt với hàng loạt bản hit đầy ấn tượng. Trong đó, đặc biệt ghi dấu ấn với "Hoa nở không màu" hay "Buồn làm chi em ơi" qua tiếng hát của Hoài Lâm.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tạo nhiều bất ngờ khi tham dự “The Only - 1 không 2”. Ảnh: LÊ TRẦN

Dễ thuyết phục người nghe

Nguyễn Minh Cường cho biết anh viết được đa thể loại nhạc nhưng được đón nhận nhiều nhất vẫn là ballad. Thời gian gần đây, anh cũng nhận được nhiều phản hồi của khán giả về ca từ những bản hit của anh trên thị trường nhạc Việt. Những ca khúc của Nguyễn Minh Cường không phải xuất sắc kiểu không đối thủ nhưng lại rất dễ thuyết phục người nghe.

Nói về điều này, Cường giải thích: "Có thể là do sự may mắn nhưng cũng có thể do lối sống của Cường giản dị nên âm nhạc mình tạo ra cũng giản dị và hợp tai với đại đa số khán giả. Tất cả đều là chữ duyên, như việc chuyển hướng sang sáng tác cũng vậy. Tính Cường là khi đã xác định làm việc gì thì sẽ cố gắng trau dồi, rèn luyện để hoàn thành tốt nhất việc đó".

Cơ duyên đã tạo nên một nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường hiện rất "đắt sô" khi nhiều giọng ca đều muốn cùng anh hợp tác vì tin rằng: "Cơ hội rất cao sở hữu bản hit". Nguyễn Minh Cường thừa nhận rằng không có một khung giá nào cho tác phẩm của anh. Bởi có lúc, ca khúc của anh có giá 0 đồng cũng có lúc là một con số khá cao. "Còn tùy thuộc vào đối tượng mà mình làm việc nữa" - Cường nói.

Hát, sáng tác và đạo diễn, khán giả thấy Nguyễn Minh Cường đa năng nhưng cũng lo ngại, "ôm đồm quá lại chẳng đi đến đâu". Nhưng với anh, mỗi vị trí mà anh đảm nhiệm đều hỗ trợ lẫn nhau nên Cường không thấy đó là tham việc. Nói đúng hơn, Cường tự cho mình là người ham học và thích thử thách.