Thời sự

Quay clip vi phạm giao thông đăng TikTok, nhóm thanh niên bị phạt nặng

Đức Anh

(NLĐO) - Quay clip vi phạm giao thông đăng TikTok để “thể hiện”, nhóm thanh niên ở Gia Lai bị lực lượng chức năng xử phạt hơn 12 triệu đồng.

Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông khi điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok.

Quay clip vi phạm giao thông đăng TikTok, nhóm thanh niên bị phạt nặng - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên quay clip để "thể hiện" trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cuối tháng 2-2026, qua trang Facebook "Công an xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai", lực lượng chức năng tiếp nhận clip do người dân cung cấp, ghi lại cảnh 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến đường đông dân cư ở trung tâm xã, không đội mũ bảo hiểm.

Trong đó, xe máy  SH BKS 81B2-994.97 chở 3 người; xe máy BKS 81K2-40.40 do một thanh niên điều khiển.

Sau khi xác minh, Công an xã Chư Prông phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) xử phạt những người liên quan đến xe máy BKS 81B2-994.97 tổng số tiền 12,25 triệu đồng với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, xe không có bộ phận giảm thanh và giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Quay clip vi phạm giao thông đăng TikTok, nhóm thanh niên bị phạt nặng - Ảnh 2.

Công an Chư Prông đã xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok.

Người điều khiển xe máy BKS 81K2-40.40 cũng bị xử phạt 1 triệu đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Tin liên quan

Sự thật thông tin 2 chiến sĩ CSGT thương vong do truy đuổi người vi phạm giao thông

Sự thật thông tin 2 chiến sĩ CSGT thương vong do truy đuổi người vi phạm giao thông

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ đang làm rõ và xử lý việc tung tin giả về vụ va chạm khiến 2 CSGT thương vong, gây hoang mang dư luận.

Từ ngày 1-3, một số lỗi vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt

(NLĐO) - Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3.

Xử lý vi phạm giao thông ở TPHCM năm 2025 có nhiều điểm tích cực

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM xác định xử lý vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và "đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT"

vi phạm giao thông lực lượng chức năng nhóm thanh niên công an xã mạng xã hội
