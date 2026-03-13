Quay clip vi phạm giao thông đăng TikTok, nhóm thanh niên bị phạt nặng

Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông khi điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok.

Nhóm thanh niên quay clip để "thể hiện" trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cuối tháng 2-2026, qua trang Facebook "Công an xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai", lực lượng chức năng tiếp nhận clip do người dân cung cấp, ghi lại cảnh 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến đường đông dân cư ở trung tâm xã, không đội mũ bảo hiểm.

Trong đó, xe máy SH BKS 81B2-994.97 chở 3 người; xe máy BKS 81K2-40.40 do một thanh niên điều khiển.

Sau khi xác minh, Công an xã Chư Prông phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) xử phạt những người liên quan đến xe máy BKS 81B2-994.97 tổng số tiền 12,25 triệu đồng với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, xe không có bộ phận giảm thanh và giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Công an Chư Prông đã xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok.



Người điều khiển xe máy BKS 81K2-40.40 cũng bị xử phạt 1 triệu đồng về lỗi không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương chiếu hậu bên trái.