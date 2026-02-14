HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử lý vi phạm giao thông ở TPHCM năm 2025 có nhiều điểm tích cực

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM xác định xử lý vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và "đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT"

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thông tin kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Xử lý vi phạm giao thông TPHCM năm 2025: Nhiều điểm tích cực Đáng ghi nhận - Ảnh 1.

CSGT TPHCM ghi hình phạt nguội lỗi "đỗ xe trên vỉa hè không đúng quy định".

Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và "đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT", năm 2025, lực lượng CSGT TPHCM đã quyết liệt, nghiêm minh xử lý vi phạm giao thông.

Xử lý 980.000 vi phạm bị xử lý

Trong năm 2025, trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm. Qua đó, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.385 xe ô tô, gần 240.000 xe máy. Trong đó, một số hành vi gây bức xúc như: 8 trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng; 10 trường hợp điều khiển xe sử dụng còi, nẹt pô liên tục trong khu đông dân cư; 5 vụ việc được đăng tải trên không gian mạng Facebook, TikTok...

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Năm 2025 là năm Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1-1-2025) với nhiều mức phạt tăng nặng. Trong đó, lực lượng chức năng xử lý rất nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Từ 10 giờ sáng 17-2 (mùng 1 Tết năm nay), CSGT TPHCM cũng sẽ ra quân đo nồng độ cồn, xử lý vi phạm giao thông.

Năm 2025 cũng là năm TPHCM vẽ hàng loạt vạch mắt võng ở nhiều giao lộ để cho các phương tiện rẽ phải liên tục.

Tháng 9-2025, 31 camera AI được lực lượng chức năng lắp đặt tại các giao lộ và tuyến đường trọng yếu ở trung tâm TPHCM giúp điều chỉnh ý thức giao thông cho người dân.

Thực tế, đây là năm xử lý vi phạm ở mức cao, lực lượng CSGT làm việc với cường độ lớn.

Quyết tâm xử lý phạm

Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông, đồng thời đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, tập trung vào các nhóm hành vi vi phạm là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn trên toàn địa bàn.

Lực lượng CSGT cũng siết chặt kiểm soát vi phạm tốc độ bằng cả biện pháp trực tiếp và thông qua hệ thống camera giám sát, tập trung trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường vành đai và các trục giao thông xuyên tâm.

Ngoài ra, các hành vi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe; vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách và phương tiện 3, 4 bánh tự chế không bảo đảm an toàn kỹ thuật sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn.

