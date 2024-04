Quê hương của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương sẽ đổi tên thành Quỳnh An?

Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết theo định hướng của huyện, hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu đã họp và thống nhất lấy tên xã mới sau sát nhập là xã Quỳnh An. Cũng theo ông Dinh, đây là ý kiến của 2 xã, huyện sẽ có báo cáo, xin ý kiến của tỉnh, sau đó tỉnh có đồng ý hay không thì mới tính tiếp.

Xã Quỳnh Đôi là quê hương của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Còn theo lãnh đạo xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, trước đây chưa từng có tên gọi chung nên khi tỉnh chỉ đạo làm lại quy trình đặt tên sau sáp nhập để thay cho cái tên Đôi Hậu đã được đưa ra trước đó, chính quyền địa phương đã đề xuất 3 tên gọi, gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh Hương và Quỳnh An. Sau khi thảo luận, tên xã Quỳnh An một cái tên trung hòa, khá đẹp và có ý nghĩa đã được lựa chọn.

Trước đó, ngày 9-4-2024, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có công văn điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trong công văn, UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho điều chỉnh tên gọi xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Đôi thành đơn vị hành chính mới là xã Đôi Hậu. Sau khi có đề nghị trên, đã có nhiều ý kiến không đồng tình.

Theo nhiều người dân, việc đặt tên xã mới là xã Đôi Hậu bỏ tên xã cũ là Quỳnh Đôi là không hợp lý. Bởi xã Quỳnh Đôi có lịch sử là làng khoa bảng nổi tiếng cả nước mấy trăm năm nay, là nơi nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Bà chúa thơ Nôm) được sinh ra.

Sau khi dư luận xôn xao, tỉnh Nghệ An đã không đồng ý với tờ của UBND huyện Quỳnh Lưu và yêu cầu huyện tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân về việc đặt tên xã mới sao cho phù hợp sau khi sát nhập.