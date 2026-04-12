Thời sự Chính trị

Quốc hội bổ sung vào chương trình việc xem xét lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Quốc hội đã bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngày 12-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp. Theo đó, tại đợt 2 của kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Quốc hội sắp quyết định việc lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu báo cáo về việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Phạm Thắng

Ba nội dung khác cũng được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, gồm: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thời gian làm việc của Quốc hội trong đợt 2 của kỳ họp kéo dài thêm nửa ngày (ngày 20 đến 23-4), đồng thời điều chỉnh thời gian tiến hành một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng. Dự kiến kỳ họp thứ nhất sẽ bế mạc vào chiều 23-4.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được yêu cầu thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Tại hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Cả nước hiện có 6 TP trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Trong đó, Huế là TP được công nhận trực thuộc Trung ương mới nhất, từ ngày 1-1-2025.

Trong số các TP trực thuộc Trung ương nêu trên, có TPHCM, Cần Thơ, Hải Phòng và Đà Nẵng mở rộng địa giới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ tháng 7-2025. Cụ thể, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập với TPHCM; tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng sáp nhập với TP Cần Thơ; tỉnh Hải Dương sáp nhập với TP Hải Phòng; tỉnh Quảng Nam sáp nhập với TP Đà Nẵng.

Đối với tỉnh Đồng Nai, địa phương này cũng sáp nhập với tỉnh Bình Phước từ tháng 7-2025.

Chính phủ thông qua hồ sơ lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Chính phủ thông qua hồ sơ lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để lên thành phố trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Người dân đồng thuận với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)-Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được người dân đồng thuận và sự nhất trí cao của HĐND các cấp

