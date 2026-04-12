Ngày 12-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp. Theo đó, tại đợt 2 của kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ba nội dung khác cũng được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, gồm: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thời gian làm việc của Quốc hội trong đợt 2 của kỳ họp kéo dài thêm nửa ngày (ngày 20 đến 23-4), đồng thời điều chỉnh thời gian tiến hành một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng. Dự kiến kỳ họp thứ nhất sẽ bế mạc vào chiều 23-4.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được yêu cầu thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập 10 phường của tỉnh Đồng Nai và thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định.

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Tại hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.