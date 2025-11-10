HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quốc hội họp về công tác nhân sự, truyền hình trực tiếp lễ tuyên thệ nhậm chức

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo chương trình phiên họp ngày 10-11, nhân sự do Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Sáng nay 10-11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp riêng để quyết định về công tác nhân sự. Nhân sự do Quốc hội bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội họp về công tác nhân sự và lễ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 1.

Sáng nay 10-11, Quốc hội họp nội dung về công tác nhân sự

Từ 8 giờ đến 10 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Từ 10 giờ đến 10 giờ 15 phút, tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức, nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sau đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

Tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua, Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, để Quốc hội bầu tại kỳ họp này.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Trước đó, ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo quy định tại luật Tổ chức Quốc hội, 4 chức danh phải tuyên thệ sau khi được bầu, gồm: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tin liên quan

Sáng nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự

Sáng nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự

Từ ngày 10 đến 14-11, Quốc hội (QH) sẽ bước vào tuần làm việc thứ 4.

Nhân sự trong tuần: Điều động, phân công, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp cao

(NLĐO) - Trong tuần từ ngày 3 đến 7-11, nhiều cán bộ cấp cao đã được điều động, phân công, bổ nhiệm.

Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, bao gồm tái cử và tham gia lần đầu

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, bao gồm tái cử và tham gia lần đầu.

Quốc hội khóa XV Phó Chủ tịch Quốc hội công tác nhân sự chánh án toà án nhân dân tối cao tuyên thệ nhậm chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo