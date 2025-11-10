HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Sáng nay, Quốc hội họp về công tác nhân sự

V.Duẩn

Từ ngày 10 đến 14-11, Quốc hội (QH) sẽ bước vào tuần làm việc thứ 4.

Trong đó, sáng nay (10-11), QH họp riêng về công tác nhân sự. Buổi chiều, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân số, dự án Luật Phòng bệnh. QH cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Về công tác lập pháp, ngoài dự án Luật Dân số và dự án Luật Phòng bệnh, trong tuần làm việc thứ 4, QH còn thảo luận về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

QH cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trong tuần, QH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Sau đó, QH thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Cũng trong tuần làm việc thứ 4, QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; thảo luận về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước. QH cũng sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân bay Gia Bình... 

Tin liên quan

Trình Quốc hội quy định mới về biểu thuế thu nhập cá nhân

Trình Quốc hội quy định mới về biểu thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO)- Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ đã đề xuất sửa đổi về biểu thuế luỹ tiến từng phần.

Trình Quốc hội quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp camera ghi hình hành khách

(NLĐO)- Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Đại biểu Quốc hội: Tại sao người dân phải đi photocopy sổ đỏ để nộp?

(NLĐO)- Đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ băn khoăn khi người dân ở Hà Nội phải đi photocopy sổ đỏ để nộp cho địa phương, phục vụ việc làm sạch dữ liệu đất đai.

Quốc hội thảo luận Bộ trưởng Bộ Y tế Trung ương đảng Luật đầu tư Luật Bảo hiểm Luật Xây dựng
