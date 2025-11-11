HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, trong đó TP HCM có 38 đại biểu

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ngày 10-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15 về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15, Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, trong đó có khoảng 80-90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng. Cụ thể, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%) và đại biểu ở địa phương là 283 người (56,6%).

Quốc hội khóa XVI dự kiến 500 đại biểu , TP HCM có 38 đại biểu - Ảnh 1.

Ngày 10-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Trong nhóm đại biểu Trung ương, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội (bao gồm đại biểu chuyên trách ở Trung ương) có 145 đại biểu (29%). Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ có 15 đại biểu (3%); Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) là 13 người (2,6%); Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng) được phân bổ 3 đại biểu (0,6%); TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước, mỗi đơn vị 1 đại biểu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 25 đại biểu (5%).

Đối với đại biểu địa phương, có hai cơ cấu chính: định hướng và hướng dẫn. Cụ thể: Cơ cấu định hướng (179 đại biểu, chiếm 35,8%) là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Số đại biểu này gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu tôn giáo; quân đội; công an; TAND; VKSND; sở tư pháp; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất.

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu (104 đại biểu, chiếm 20,8%) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức...

Dự kiến có khoảng 80-90 đại biểu Quốc hội là Ủy viên Trung ương Đảng

Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có khoảng 80-90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16-18%), trong đó có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bảo đảm tỉ lệ hợp lý đại biểu là phụ nữ (tối thiểu 35%), người dân tộc thiểu số (tối thiểu 18%), người ngoài Đảng (5-10%), đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) khoảng 10%, và đại biểu tái cử chiếm khoảng 32%.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quy định dự kiến phân bổ số đại biểu Trung ương về ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc:

Đoàn đại biểu Quốc hội có 7-10 đại biểu sẽ gồm 3-4 đại biểu Trung ương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có 11-15 đại biểu sẽ gồm 5-6 đại biểu Trung ương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có 16-17 đại biểu sẽ có 7-8 đại biểu Trung ương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có 18-19 đại biểu có 8-9 đại biểu Trung ương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có 21 đại biểu có 9-10 đại biểu Trung ương.

Trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội có 32-38 đại biểu sẽ có 15-17 đại biểu Trung ương. Tại phụ lục kèm theo Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15, TP HCM dự kiến có số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiều nhất với 38 đại biểu (dự kiến có 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu; 21 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu).

Tại khóa XV, sau khi sáp nhập với 2 địa phương (Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương) và một số đại biểu Quốc hội chuyển sinh hoạt về, hiện nay Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM có 46 đại biểu Quốc hội.

Đứng thứ hai là TP Hà Nội dự kiến có 32 đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó dự kiến 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu; 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

An Giang là địa phương được phân bổ đứng thứ 3 với dự kiến 21 đại biểu, trong đó 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 11 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu...


Tin liên quan

TP HCM ban hành Chỉ thị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

TP HCM ban hành Chỉ thị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh, Công an TP HCM sẵn sàng lực lượng để bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

ủy ban thường vụ quốc hội bầu cử quốc hội bầu cử quốc hội khóa XVI Quốc hội khóa XVI Nghị quyết 1891/NQ-UBTVQH15
