Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật

Chiều 24-6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (397/411), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết chỉ kéo dài từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 28-2-2027.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi QH biểu quyết thông qua. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tuy nhiên, chỉ giới hạn trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đối với các vướng mắc do quy định của luật, nghị quyết, pháp lệnh thì vẫn phải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định nên nhiều trường hợp còn chậm, chưa kịp thời.

Do vậy, việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật là rất cần thiết để kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định của pháp luật kìm hãm, cản trở, gây ách tắc phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Nghị quyết, trong thời gian luật, nghị quyết chưa được sửa đổi, bổ sung, Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định tại luật, nghị quyết do Chính phủ trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp điều chỉnh liên quan đến luật, nghị quyết do cơ quan khác trình, hoặc nội dung chưa có luật điều chỉnh, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Chính phủ phải xin ý kiến cơ quan trình và cơ quan có thẩm quyền của Đảng trước khi ban hành.

Trường hợp nghị quyết của Chính phủ dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì quy định ngay trong nghị quyết đó.

Nghị quyết của Chính phủ phải nêu rõ thời điểm hết hiệu lực, chậm nhất là ngày 1-3-2027; đồng thời liệt kê cụ thể các văn bản, điều khoản được đề xuất sửa đổi để bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Quốc hội giao Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện và xử lý vướng mắc theo thẩm quyền, theo đúng lộ trình và thứ tự ưu tiên.

Việc xây dựng nghị quyết phải có hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để thành lập Hội đồng thẩm định độc lập, đồng thời công khai trên Cổng thông tin của cơ quan chủ trì và Cổng Pháp luật quốc gia.

Hội đồng thẩm định độc lập gồm đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực liên quan; đại diện Bộ Ngoại giao (về tính tương thích điều ước quốc tế); Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (về quốc phòng, an ninh); Bộ Tài chính (về tài chính); Bộ Nội vụ (về phân quyền, nhân lực); Bộ Khoa học và Công nghệ (về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo); Bộ Tư pháp (về tính hợp hiến, hợp pháp). Đại diện các cơ quan của Quốc hội góp ý theo lĩnh vực phụ trách; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý các nội dung liên quan đến giám sát, phản biện xã hội.