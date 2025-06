Tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Theo chương trình kỳ họp, trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (từ ngày 23 đến hết ngày 27-6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết của Quốc hội cũng như xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9 QH khóa XV. Ảnh: Phạm Thắng

Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Cùng với đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đường sắt (sửa đổi)…

Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; các Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó là thông qua các Nghị quyết của Quốc hội: về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công; về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi…

Ngoài ra, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP HCM; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 9; Nghị quyết Kỳ họp thứ 9.