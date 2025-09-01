HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quốc khánh của "sứ giả hòa bình" Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi

Huyền Anh

(NLDO)- Tổ công tác của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Minusca đã đến thăm và tặng quà các em bé gặp khó khăn tại TP Bimbo.

Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Tổ công tác của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ Minusca đã tổ chức chuyến thăm đặc biệt đến Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng TP Bimbo, Cộng hòa Trung Phi.

Quốc khánh của "sứ giả hòa bình" Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi- Ảnh 1.

Trung tá Duy Văn Sơn (trái) cùng đồng đội đến thăm hỏi, động viên các em nhỏ tại Trung tâm hỗ trợ trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng TP Bimbo, Cộng hòa Trung Phi.

Trung tâm này được thành lập từ năm 2002, hiện chăm sóc nội trú khoảng 30 em nhỏ, đồng thời tổ chức bữa ăn cuối tuần cho khoảng 300 em có hoàn cảnh nghèo khó trong khu vực. Phần lớn các em đều mồ côi do xung đột, bệnh tật hoặc bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Điều kiện duy trì hoạt động chủ yếu dựa vào một số nhà hảo tâm và sự giúp đỡ nhỏ lẻ, bởi vậy, nơi đây luôn thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

Các cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phần quà giản dị nhưng thiết thực: Gạo, sữa, thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập…

Những món quà này tuy không lớn về vật chất, nhưng đong đầy tấm lòng của những người lính đến từ đất nước Việt Nam, nơi từng trải qua nhiều đau thương chiến tranh nên càng thấu hiểu giá trị của hòa bình, tình thương và sự đùm bọc.

Quốc khánh của "sứ giả hòa bình" Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi- Ảnh 2.

Trung tá Duy Văn Sơn chụp ảnh cùng các em nhỏ

Buổi trao quà diễn ra trong bầu không khí gần gũi, thân tình. Ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ khi được nhận quà, khi được các chiến sĩ Việt Nam trò chuyện, đã xua tan cái nắng gió khắc nghiệt nơi đất Phi.

Gắn kết cộng đồng - Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất, chuyến thiện nguyện tại Bimbo còn gieo vào lòng người niềm tin, sự gắn bó và tình hữu nghị bền chặt. Đại diện chính quyền địa phương và Ban giám đốc trung tâm đều bày tỏ lòng cảm kích.

Ông Salim, Giám đốc Trung tâm, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng trân trọng sự sẻ chia của các chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây không chỉ là những phần quà, mà còn là tình thương, là nguồn động viên để các em nhỏ vững tin vào cuộc sống. Bộ đội Việt Nam đã trở thành những người bạn thân thiết, gần gũi của chúng tôi".

Quốc khánh của "sứ giả hòa bình" Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi- Ảnh 3.

Ông Salim, Giám đốc Trung tâm (thứ ba từ phải sang) cùng các em nhỏ chụp ảnh kỉ niệm cùng Tổ công tác

Phát biểu tại buổi trao quà, Trung tá Duy Văn Sơn nhấn mạnh: "Bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh, chúng tôi luôn xác định trách nhiệm nhân văn với cộng đồng sở tại là hết sức quan trọng. Mỗi món quà được trao đi, mỗi nụ cười được nhận lại chính là sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt giữa Việt Nam và nhân dân Cộng hòa Trung Phi".

Từ những bước chân bền bỉ trên miền đất nhiều gian khó, đến nụ cười trong sáng của trẻ thơ nơi mái ấm Bimbo, có thể thấy rõ sức lan tỏa của truyền thống "tương thân, tương ái", một giá trị bất biến trong văn hóa dân tộc ta. Với người dân Trung Phi, hình ảnh Việt Nam không chỉ gắn với một quốc gia yêu hòa bình, mà còn là dân tộc nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia, đồng hành vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm Quốc khánh

Hoạt động thiện nguyện tại Trung Phi cũng trở thành một dấu ấn đẹp trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. 

Những việc làm giàu tính nhân văn đã góp phần làm sáng ngời hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Quốc khánh của "sứ giả hòa bình" Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi- Ảnh 4.

Hình ảnh những người lính mũ nồi xanh giản dị, chân thành, giàu tình thương đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Trung Phi.

Đó là minh chứng sinh động cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng, góp phần vun đắp niềm tin và tình cảm tốt đẹp giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ba sĩ quan công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ba sĩ quan công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(NLĐO)- Ba sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam vừa được trao quyết định của Chủ tịch nước, lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Việt Nam Cộng hòa Trung Phi Quốc Khánh gìn giữ hòa bình Quốc khánh Việt Nam
