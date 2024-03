Quốc Thiên được fan nữ tỏ tình vì quá yêu ngay trên sân khấu

Ca sĩ Quốc Thiên vừa quay trở lại đầy ấn tượng trên sân khấu âm nhạc "Love in the Bay" by Ambassador số đầu tiên của năm 2024. Anh thể hiện thực lực ngày càng tiến bộ của mình khi thể hiện list 20 ca khúc trong xuyên suốt 2 tiếng của đêm nhạc.

Quốc Thiên mong trở thành một ca sĩ với giọng ca và hình ảnh đẹp

Nam ca sĩ đem đến cho khán giả những bản hit làm nên tên tuổi của mình như "Mong manh tình về", "Chia cách bình yên", "Ai chung tình được mãi"…, đặc biệt là ca khúc mới nhất - "Hơn 1.000 năm sau". Với chất giọng nội lực nhưng cũng đầy cảm xúc, nam ca sĩ khiến không ít chị em trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long xao xuyến. Một fan nữ đã tỏ tình với nam ca sĩ ngay trong đêm nhạc khiến anh không khỏi bối rối.

"Quốc Thiên không tự nhận mình là nam thần trong mắt khán giả mà chỉ mong trở thành một ca sĩ với giọng ca và hình ảnh đẹp. Giọng hát của Thiên, hình ảnh của Thiên sẽ đi cùng khán giả trong mọi hoàn cảnh" - nam ca sĩ chia sẻ.

Fan nữ tỏ tình với Quốc Thiên khiến anh bối rối

Nói thêm về năm qua, Quốc Thiên cho hay đó là năm rất bất ngờ khi bản thân nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ.

"Đó là động lực để cho Quốc Thiên có thêm thật nhiều năng lượng, tự tin để có thể cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật cũng như sản xuất các ca khúc hợp thị hiếu hơn để gửi tặng khán giả.

Năm 2024 thì chắc chắn sẽ phải phát triển hơn năm cũ. Tôi mong tiếng hát của mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn và giành được thật nhiều sự yêu thương của khán giả" - Quốc Thiên tâm sự.

Nam ca sĩ khẳng định được khán giả đón nhận chính là năng lượng để bản thân luôn cống hiến hết mình

Khi được hỏi về những "hiện tượng bảo chứng phòng vé" trên các sân khấu ca nhạc, nam ca sĩ nói rằng mình không dám nhận nhưng việc được khán giả đón nhận chính là năng lượng để bản thân luôn cống hiến hết mình.

"Hữu xạ tự nhiên hương là những gì mà Thiên suy nghĩ tới, thế nhưng bên cạnh đó cũng cần phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để khán giả có thể nhìn thấy được sự cố gắng của mình. Mong khán giả sẽ cho Thiên thêm thật nhiều thời gian và cơ hội, điều kiện cũng như là sự yêu thương để Quốc Thiên thực hiện được những mong muốn lớn nhất trong sự nghiệp của mình"- giọng ca "Mong manh tình về" bày tỏ.