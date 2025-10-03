Quốc Trường tự nhận mình dễ thương, ngán vào vai phản diện

Bộ phim điện ảnh "Chị ngã em nâng" của đạo diễn Vũ Thành Vinh chính thức ra rạp ngày 3-10. Tham gia chuỗi cinetour giới thiệu phim tại Hà Nội, diễn viên Quốc Trường, vai bác sĩ Trường, cho hay trước nay sở trường của anh là những vai phản diện, nhưng lần này anh thử sức ở một vai chính diện.



Quốc Trường vào vai bác sĩ Trường trong "Chị ngã em nâng"

"Ngoài đời thì mình không phản diện lắm, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đóng vai phản diện thì lại hợp, khán giả nhớ và ấn tượng. Tuy nhiên, diễn lâu rồi thì bắt đầu thấy ngán, vì những nét đó lặp đi lặp lại mãi. Tôi không muốn bị rơi vào một khuôn mẫu, nên gần đây mình ưu tiên những vai chính diện nhiều hơn" - nam diễn viên bày tỏ.

Quốc Trường tự nhận mình hài hước, dễ thương, ngán đóng vai phản diện. Video: Lan Anh

Anh cũng tự nhận mình là người khá hài hước, dễ thương nên khi nhận những vai có tính cách tương đồng thấy dễ nhập vai hơn.

"May mắn trong phim này, đạo diễn Vinh mời mình vào vai bác sĩ Trường, một nghề mà Trường rất yêu quý. Ngoài đời Trường cũng có nhiều bạn bè làm bác sĩ, nên cảm giác như "gặp thời tới" – rất phù hợp để mình thử đưa nét tính cách ngoài đời vào nhân vật: vui vẻ, hoạt bát, dễ thương và chung tình" – Quốc Trường cho hay. Anh nói thêm rất vui khi nhận được nhiều phản hồi tích cực về vai bác sĩ Trường.

Diễn viên Lâm Bảo Châu, MC Anh Tuấn và Quốc Trường

Khi được hỏi về việc bình thường vẫn đóng cặp với những nghệ sĩ nữ trẻ tuổi hơn, còn lần này lại đồng hành cùng nghệ sĩ Lê Khánh – hơn anh 7 tuổi, Quốc Trường dí dỏm: "Chị Khánh xinh đẹp và chân dài. Tôi luôn xem chị là đàn chị trong nghề, và khi diễn chung, hai chị em hòa hợp bất ngờ"

Từng thành công trong vai trò nhà sản xuất gameshow, lần trở lại với điện ảnh này mang đến cho đạo diễn Vũ Thành Vinh không ít áp lực. Đạo diễn bộ phim xúc động cho hay đây là lần đầu tiên anh giới thiệu tác phẩm của mình tại Hà Nội. Đây là khoảnh khắc ông đã mong chờ từ lâu.

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về những áp lực khi thực hiện bộ phim, đạo diễn Vũ Thành Vinh nói gần 30 năm gắn bó với truyền hình, thật ra nếu không làm phim, ông cũng vẫn ổn.

Đoàn làm phim ra mắt khán giả Hà Nội

"Nhưng điện ảnh là một thử thách mà tôi khao khát từ rất lâu, là ước mơ mà mình đã chắt chiu, dành dụm nhiều năm để thực hiện. Vì vậy, điều khiến tôi áp lực nhất chính là làm sao thuyết phục khán giả tin rằng bản thân có thể thành công trong lĩnh vực này. Còn doanh thu, nếu tốt thì đó là nguồn động lực để tiếp tục tái đầu tư cho những dự án mới"- đạo diễn bộ phim bày tỏ.

Vào vai một cặp tình nhân, Thuận Nguyễn và Uyển Ân đã có nhiều cảnh quay nồng cháy. Cả hai tiết lộ nguyên tắc làm việc là tôn trọng bạn diễn và tuyệt đối chuyên nghiệp. Thuận Nguyễn chia sẻ: "Uyển Ân là bạn diễn tuyệt vời, hết mình và lăn xả. Chúng tôi có chemistry đặc biệt, nên nhiều cảnh chỉ cần quay 1–2 lần là xong".



Diễn viên Uyển Ân và Thuận Nguyễn

Trong khi đó, Uyển Ân cho hay đóng cảnh cảnh yêu với người mới gặp quả thật khó. "Nhưng với sự dẫn dắt của anh Thuận, cộng thêm bối cảnh lãng mạn, chúng tôi dễ nhập vai hơn."