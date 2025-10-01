HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lê Khánh xem Thuận Nguyễn "như em trai"

Minh Khuê

(NLĐO) – Diễn viên Lê Khánh cho biết cô rất thiện cảm với Thuận Nguyễn và sau phim "Chị ngã em nâng" thì xem nam diễn viên như em trai.

Lê Khánh khen Thuận Nguyễn nhiệt tình, yêu công việc, đam mê diễn xuất

Phim "Chị ngã em nâng" có buổi giao lưu, ra mắt phim tại TP HCM vào chiều tối 30-9 tại TP HCM, quy tụ đạo diễn cùng các diễn viên: Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân và Quốc Trường.

Lê Khánh khẳng định xem Thuận Nguyễn như em trai - Ảnh 1.

Ê-kíp phim "Chị ngã em nâng"

Lê Khánh khẳng định xem Thuận Nguyễn như em trai - Ảnh 2.

Cùng giao lưu sau khi ra mắt phim

Lê Khánh khẳng định xem Thuận Nguyễn như em trai - Ảnh 3.

Lê Khánh và Quốc Trường vào vai cặp đôi trong phim

Diễn viên Lê Khánh chia sẻ

Nữ diễn viên Lê Khánh cho biết: "Tôi rất thiện cảm với Thuận Nguyễn, quý mến lâu rồi nhưng chưa có dịp làm việc cùng. Khi được chọn vào vai Thương, tôi đã hỏi đạo diễn ai sẽ vào vai em trai mình trong phim là Lực. Đạo diễn nói là Thuận Nguyễn, tôi rất vui và nghĩ đây là mối lương duyên gieo duyên cho hai chị em. Tôi quý Thuận Nguyễn như em trai, làm việc cùng lại càng thương hơn bởi sự nhiệt tình, yêu công việc, đam mê trong diễn xuất của diễn viên trẻ này".

Lê Khánh cho biết sau phim cô với Thuận Nguyễn vẫn xưng hô với nhau là hai và út như trong phim. Cô nghĩ ngoài đời cũng sẽ có nhiều người chị dành tình cảm cho em trai như Thương dành cho Lực. Tình cảm đó vô tận, vô cùng nhưng không phải người chị nào cũng thể hiện tình thương đúng theo cách người em cần và dẫn đến những vấn đề.

Cô tâm sự thêm rằng bản thân là con một, gia đình không có chị em nên để vào vai chị hai thì cần nhiều chất liệu, vốn sống để thể hiện tình cảm chị em sao cho hợp lý.

Uyển Ân kể Trấn Thành vẫn xem cô là đứa em gái bé bỏng dù nữ diễn viên đã 26 tuổi

Nam diễn viên Quốc Cường chia sẻ anh muốn vai diễn bác sĩ Trường trong phim là một vai hiền lành, không phải phản diện. Anh đã từng tham gia nhiều vai phản diện nên muốn lần này khác đi. Tuy là nhân vật hiền lành nhưng vẫn có những yếu tố mạnh mẽ. Anh nghĩ ngoài đời cũng có nhân vật như Trường yêu say đắm người phụ nữ như Thương nhưng sẽ hiếm hoi.

Lê Khánh khẳng định xem Thuận Nguyễn như em trai - Ảnh 4.

Thuận Nguyễn và Uyển Ân

Lê Khánh khẳng định xem Thuận Nguyễn như em trai - Ảnh 5.

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Nữ diễn viên Uyển Ân vào vai Âu và có mối tình nồng nàn với Lực. Cô chia sẻ: "Với anh Thành thì tôi vẫn là một đứa em bé bỏng. Tôi đã 26 tuổi rồi nhưng mỗi khi đi sự kiện chọn trang phục hơi thoải mái chút thì anh Thành sẽ nhắn tin nhắc: "Con nít mặc hở hang dữ vậy". Tôi chưa kịp nói phim này có cảnh nóng cho anh ấy biết nhưng sẽ cố dụ anh đi ra rạp xem để nhờ nhận xét về mặt diễn xuất".

Uyển Ân khen Thuận Nguyễn là người nghiêm túc, chân thành và hết mình với công việc.

Phim "Chị ngã em nâng" do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn. Tác phẩm điện ảnh thứ hai của đạo diễn này có nhiều tiến bộ hơn so với phim đầu tay. "Tôi là người chịu khó lắng nghe và rút kinh nghiệm để sản phẩm sau tốt hơn. Sau phim đầu tay, tôi thấy mình không thế mạnh ở phần kịch bản nên đi tìm người giỏi hơn để đặt hàng. Tôi cũng tiếp thu các góp ý và đưa ra những thay đổi trong cách kể chuyện, gần hơn với người trẻ. Tôi nghĩ lắng nghe và thay đổi theo hướng tích cực sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn" - NSƯT Vũ Thành Vinh cho biết. Phim sẽ chính thức ra rạp từ ngày 3-10.

Tin liên quan

Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm lồng tiếng "Hitman" 2

Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm lồng tiếng "Hitman" 2

(NLĐO) - Các diễn viên: Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm… lồng tiếng cho phim Hàn Quốc "Sát thủ vô cùng cực hài" (tên tiếng Anh: Hitman 2).

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi

(NLĐO) – Nam diễn viên Quốc Trường và Lê Khánh hóa thân người yêu của nhau trong "Chị ngã em nâng".

Lê Khánh Quốc Trường Uyển Ân Thuận Nguyễn Chị ngã em nâng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo