Phim "Chị ngã em nâng" có buổi giao lưu, ra mắt phim tại TP HCM vào chiều tối 30-9 tại TP HCM, quy tụ đạo diễn cùng các diễn viên: Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân và Quốc Trường.

Nữ diễn viên Lê Khánh cho biết: "Tôi rất thiện cảm với Thuận Nguyễn, quý mến lâu rồi nhưng chưa có dịp làm việc cùng. Khi được chọn vào vai Thương, tôi đã hỏi đạo diễn ai sẽ vào vai em trai mình trong phim là Lực. Đạo diễn nói là Thuận Nguyễn, tôi rất vui và nghĩ đây là mối lương duyên gieo duyên cho hai chị em. Tôi quý Thuận Nguyễn như em trai, làm việc cùng lại càng thương hơn bởi sự nhiệt tình, yêu công việc, đam mê trong diễn xuất của diễn viên trẻ này".

Lê Khánh cho biết sau phim cô với Thuận Nguyễn vẫn xưng hô với nhau là hai và út như trong phim. Cô nghĩ ngoài đời cũng sẽ có nhiều người chị dành tình cảm cho em trai như Thương dành cho Lực. Tình cảm đó vô tận, vô cùng nhưng không phải người chị nào cũng thể hiện tình thương đúng theo cách người em cần và dẫn đến những vấn đề.

Cô tâm sự thêm rằng bản thân là con một, gia đình không có chị em nên để vào vai chị hai thì cần nhiều chất liệu, vốn sống để thể hiện tình cảm chị em sao cho hợp lý.

Uyển Ân kể Trấn Thành vẫn xem cô là đứa em gái bé bỏng dù nữ diễn viên đã 26 tuổi

Nam diễn viên Quốc Cường chia sẻ anh muốn vai diễn bác sĩ Trường trong phim là một vai hiền lành, không phải phản diện. Anh đã từng tham gia nhiều vai phản diện nên muốn lần này khác đi. Tuy là nhân vật hiền lành nhưng vẫn có những yếu tố mạnh mẽ. Anh nghĩ ngoài đời cũng có nhân vật như Trường yêu say đắm người phụ nữ như Thương nhưng sẽ hiếm hoi.

Nữ diễn viên Uyển Ân vào vai Âu và có mối tình nồng nàn với Lực. Cô chia sẻ: "Với anh Thành thì tôi vẫn là một đứa em bé bỏng. Tôi đã 26 tuổi rồi nhưng mỗi khi đi sự kiện chọn trang phục hơi thoải mái chút thì anh Thành sẽ nhắn tin nhắc: "Con nít mặc hở hang dữ vậy". Tôi chưa kịp nói phim này có cảnh nóng cho anh ấy biết nhưng sẽ cố dụ anh đi ra rạp xem để nhờ nhận xét về mặt diễn xuất".

Uyển Ân khen Thuận Nguyễn là người nghiêm túc, chân thành và hết mình với công việc.

Phim "Chị ngã em nâng" do NSƯT Vũ Thành Vinh đạo diễn. Tác phẩm điện ảnh thứ hai của đạo diễn này có nhiều tiến bộ hơn so với phim đầu tay. "Tôi là người chịu khó lắng nghe và rút kinh nghiệm để sản phẩm sau tốt hơn. Sau phim đầu tay, tôi thấy mình không thế mạnh ở phần kịch bản nên đi tìm người giỏi hơn để đặt hàng. Tôi cũng tiếp thu các góp ý và đưa ra những thay đổi trong cách kể chuyện, gần hơn với người trẻ. Tôi nghĩ lắng nghe và thay đổi theo hướng tích cực sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn" - NSƯT Vũ Thành Vinh cho biết. Phim sẽ chính thức ra rạp từ ngày 3-10.