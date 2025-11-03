HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Quốc vụ khanh của Thụy Điển dẫn đầu đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Từ ngày 2 đến 4-11, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tới thăm Việt Nam.

Nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng bền vững và đổi mới sáng tạo chuyến thăm diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng, nối tiếp kết quả Thỏa thuận Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực được ký trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 6. Đây là bước đi cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

- Ảnh 1.

Phát biểu tại sự kiện Erasmus và Horizon Europe thúc đẩy trao đổi nghiên cứu và giáo dục sau đại học giữa EU và Việt Nam sáng 3-11 tại Hà Nội

Với chủ đề "Xây dựng cảng xanh và đường sắt hiện đại", đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển sẽ làm việc với nhiều bộ, ngành và đối tác tư nhân Việt Nam để thảo luận cơ hội hợp tác trong các dự án hạ tầng lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, phát triển cảng biển và chuyển đổi xanh trong logistics.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, bà Modig cũng gặp gỡ cộng đồng hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Thụy Điển trong hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy phát triển bền vững.

"Việt Nam là đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển tại khu vực"- ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, cho biết. "Từ hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số, hai nước có nhiều cơ hội cùng phát triển các giải pháp xanh và toàn diện."

Áng 3-11, tại Hà Nội, bà Modig đã giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thụy Điển trong khuôn khổ Ngày Erasmus+ và Horizon Europe - sự kiện do Phái đoàn Liên minh châu Âu phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Theo Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2025 của WIPO, Thụy Điển đứng thứ hai trong số 130 nền kinh tế, khẳng định vị thế hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo.

Giáo dục và hợp tác học thuật tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Năm 2025, 300 sinh viên Việt Nam đã được nhận vào các trường đại học Thụy Điển; trong đó có 11 người nhận Học bổng Chuyên gia Toàn cầu của Viện Thụy Điển và 8 nữ sinh nhận học bổng về STEM. Viện Karolinska của Thụy Điển cũng đã ký 4 biên bản ghi nhớ với các trường đại học Việt Nam, hỗ trợ hơn 60 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Quốc vụ khanh của Thụy Điển dẫn đầu đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển

Tại Hải Phòng, bà Modig sẽ làm việc với lãnh đạo thành phố, gặp gỡ doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư tại địa phương và tham quan nhà máy ô tô điện VinFast. Nhiều tập đoàn lớn của Thụy Điển như ABB, Atlas Copco và SKF hiện là đối tác trong chuỗi cung ứng của VinFast, cung cấp robot công nghiệp, máy nén khí và linh kiện kỹ thuật cao.

Chuyến thăm của Quốc vụ khanh Sara Modig không chỉ khẳng định cam kết của Thụy Điển đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển bền vững, mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp xanh và giáo dục - những trụ cột quan trọng cho tăng trưởng tương lai của hai nền kinh tế.

Thụy Điển việt nam - thụy điển đường sắt cao tốc Bắc - Nam
