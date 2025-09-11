Ngày 10-9, tại Stockholm, Thụy Điển, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Thụy Điển Bo Öhlén đã được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quyết định ngày 17-7-2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Đại sứ Trần Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương tặng đạo diễn Bo Öhlén

Phần thưởng này ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông Bo Öhlén trong việc quảng bá lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua bộ phim tài liệu "Victory Vietnam" (Chiến thắng của Việt Nam).

Buổi lễ trao tặng được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển với sự tham dự của Đại sứ Trần Văn Tuấn, bà Maria Meschke - phu nhân đạo diễn Bo Öhlén, đại diện Liên hiệp hội người Việt tại Thụy Điển, Hội người Việt Stockholm, cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: "Victory Vietnam là bộ phim tài liệu thực sự cảm động và chân thực, đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 4-2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Tác phẩm đã được công chiếu với quy mô lớn tại TP HCM và Hà Nội, cũng như trên sóng truyền hình quốc gia qua Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tạo được tiếng vang lớn và xúc động hàng chục triệu trái tim người Việt trong và ngoài nước."

Phát biểu khi đón nhận Kỷ niệm chương, đạo diễn Bo Öhlén xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được sự ghi nhận này từ Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Khi thực hiện bộ phim này, tôi mong muốn truyền tải những cảm xúc chân thật và tinh thần đoàn kết mà tôi từng chứng kiến tại Thụy Điển vào thời điểm lịch sử ấy. Tôi hy vọng bộ phim không chỉ là một tác phẩm tư liệu mà còn là cầu nối văn hóa giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn."

Đạo diễn Bo Öhlén phát biểu khi đón nhận Kỷ niệm chương

Trong thư chúc mừng gửi đến đạo diễn Bo Öhlén, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, xúc động viết:

"Việc tiếp nhận bộ phim này là một vinh dự lớn đối với Viện phim Việt Nam. Đây là một tư liệu lịch sử quý giá và là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế mà Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất - một tinh thần mà chúng ta vẫn trân trọng gìn giữ đến hôm nay."

Lễ trao tặng cũng là dịp để tái khẳng định sự coi trọng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với tình cảm thủy chung, gắn bó mà Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Đồng thời, sự kiện này đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, khẳng định cam kết chung của hai quốc gia trong việc thúc đẩy sự tôn trọng, hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Hình ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp: