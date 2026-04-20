Quốc vương Campuchia phẫu thuật tại Trung Quốc

Theo thông cáo báo chí ngày 20-4 từ Bộ Nội vụ Hoàng gia Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni đã phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm 18-4.

Thông cáo cho biết quyết định phẫu thuật được đưa ra dựa trên khuyến nghị từ bác sĩ. Sau ca phẫu thuật, quốc vương nằm viện để chăm sóc và theo dõi tình hình. Ông sẽ trở về Campuchia sau khi hồi phục hoàn toàn và được bác sĩ cho phép.

Bộ Y tế Campuchia tiết lộ Quốc vương được điều trị bởi một nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Quốc vương Norodom Sihamoni dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt tại Bắc Kinh. Ảnh: Bộ Nội vụ Hoàng gia Campuchia

Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe hồi tháng 2 và tháng 3. Hôm 10-4, ông thông báo mình bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Hạ viện Khuon Sudary đã gửi lời chúc Quốc vương mau bình phục. "Sức khỏe của Quốc vương cũng chính là sức khỏe của toàn dân tộc ta" - ông Hun Sen viết thêm.

Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Quốc vương thông thạo tiếng Khmer, tiếng Pháp, tiếng Czech và tiếng Anh, đồng thời dành nhiều thời gian theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật ở nước ngoài trước khi lên ngôi.

Ông từng giữ chức Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc vào đầu những năm 1990, sau đó chuyển đến Paris làm Đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.

Ông được Hội đồng Ngai vàng nhất trí bầu làm Quốc vương Campuchia vào ngày 14-10-2004, sau khi vua cha thoái vị.