Quốc tế

Quốc vương Malaysia cảnh báo quân đội về "quan tài bay"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Bộ Quốc phòng nước này, liên quan đến đầu tư khí tài quân sự.

Cụ thể, tờ The Star cho biết Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar cứng rắn yêu cầu quân đội Malaysia không lặp lại sai lầm khi mua sắm trang thiết bị, đặc biệt là máy bay cũ tiềm ẩn nguy hiểm cho phi công và binh sĩ.

Quốc vương Malaysia: "Đừng mua quan tài bay" - Ảnh 1.

Quốc vương Malaysia (đứng giữa) dự lễ duyệt binh ngày 16-8. Ảnh: The Star

Phát biểu tại lễ duyệt binh Kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn đặc công Rejimen Gerak Khas (viết tắt là RGK) hôm 16-8, Quốc vương chất vấn: "Đừng để sai lầm mua máy bay Skyhawk cũ tái diễn. Chúng ta có định đặt phi công vào những 'quan tài bay' không?".

Ông dẫn chứng việc Malaysia từng mua 80 máy bay A-4 Skyhawk từ Mỹ vào năm 1982, với giá 1 triệu USD/máy bay nhưng quân đội không thể khai thác hiệu quả vì nguy cơ tai nạn luôn rình rập với xác suất rất cao. Cả đội bay này đã bị ngừng hoạt động.

Từ đó, Quốc vương Malaysia cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin nên hủy kế hoạch mua trực thăng Black Hawk có tuổi thọ 30 năm tuổi, nhằm tránh đi vào "vết xe đổ" nói trên.

Nhà vua còn thẳng thắn phê phán tình trạng nâng giá thành và chi tiêu lãng phí trong mua sắm trang thiết bị, vũ khí ở Bộ Quốc phòng Malaysia. "Đừng phí thời gian, tiền bạc vào những thứ không phù hợp với nhu cầu thực tế quân đội. Nếu không biết giá thị trường, hãy hỏi tôi trước. Đừng tìm cách qua mặt tôi" - ông nhấn mạnh.

"Năm năm trước, tôi đã chỉ ra việc mua tàu đột kích cứng cho lực lượng biệt kích với giá 5 triệu ringgit trong khi tôi có thể tìm được một chiếc tàu tốt hơn với giá dưới 2 triệu ringgit. Gần đây, tôi nghe nói có đề xuất mua một chiếc tàu tương tự nhưng kích thước lớn hơn, với giá gần 10 triệu ringgit. Điều này thật vô lý và phải được xem xét cẩn thận" - Quốc vương nói.

Ngoài vấn đề mua sắm, Quốc vương Sultan Ibrahim không ngại chỉ trích tình trạng chậm trễ tiến hành dự án hồ huấn luyện lặn chiến đấu tại doanh trại RGK.

Công trình lẽ ra phải hoàn thành từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Đồng thời, Quốc vương kêu gọi chính phủ Malaysia ưu tiên trang bị mới để đảm bảo khả năng sẵn sàng tác chiến của đặc nhiệm RGK, giúp quân đội phản ứng nhanh trước mọi mối đe dọa.

Bản thân Quốc vương Malaysia từng là Đại tá Chỉ huy trưởng của Gerup Gerak Khas, theo The Star. Đây là lực lượng đặc biệt của Malaysia, tương đương đặc công hoặc biệt kích đặc nhiệm.

Tin liên quan

Thủ tướng Malaysia nói về tình hình mới nhất giữa Campuchia - Thái Lan, LHQ họp khẩn

Thủ tướng Malaysia nói về tình hình mới nhất giữa Campuchia - Thái Lan, LHQ họp khẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã liên lạc trực tiếp với các nhà lãnh đạo ở Thái Lan và Campuchia, kêu gọi cả hai bên hạ nhiệt xung đột.

Lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đàm phán ở Malaysia

(NLĐO) – Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại biên giới hai nước chiều 28-7.

Ukraine rúng động vì tham nhũng mua sắm quốc phòng, bắt nghị sĩ và quân nhân

(NLĐO) – Chính quyền Ukraine bắt giữ một số quan chức liên quan đến đường dây tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Malaysia quốc vương mua sắm vũ khí
