Thời sự Chính trị

Quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bảo Trân

(NLĐO) - Quy định 21 nêu rõ trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định 21).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Quy định 21 áp dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên, bao gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức; đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. 

Đối với tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo Quy định này và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng

Về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định 21 nêu rõ: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, giám sát.

Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền.

Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ. Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn.

Không khiếu nại vượt cấp khi chưa giải quyết xong

Về nội dung tố cáo phải giải quyết, Quy định 21 nêu rõ: Những nội dung tố cáo mà ủy ban kiểm tra chưa đủ điều kiện xem xét thì kiến nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy phối hợp hoặc yêu cầu tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị cùng cấp có thẩm quyền giải quyết.

Kết luận giải quyết tố cáo phải nêu rõ đối với từng nội dung tố cáo: Tố cáo sai; tố cáo không có cơ sở, không đủ căn cứ kết luận; tố cáo đúng có khuyết điểm; tố cáo đúng có vi phạm.

Quy định cũng nhấn mạnh nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, trong đó nghiêm cấm các hành vi cản trở, không xem xét, giải quyết khiếu nại. Không khiếu nại vượt cấp khi chưa giải quyết xong. Không gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, đến các tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền giải quyết. Không khiếu nại hộ.

Đáng chú ý, theo Quy định 21, trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật. Khi tổ chức đảng cấp trên tiến hành giải quyết khiếu nại, các tổ chức đảng cấp dưới phải nghiêm túc xem xét lại quyết định của mình và chấp hành nghiêm quyết định giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng cấp trên.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới

(NLĐO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có 3 ý nghĩa rất đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Quốc hội

(NLĐO) - Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng Lực lượng Tham mưu CAND

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác tham mưu CAND đã góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, duy trì vị thế đất nước.

kiểm tra giám sát kỷ luật ủy ban kiểm tra kỷ luật đảng kỷ luật của Đảng khiếu nại, tố cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
