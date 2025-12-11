Quy định mới quan trọng về thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020 – 2025) và giúp tăng đáng kể tỉ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 71/2020 của Chính phủ còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương thức đào tạo, việc mở lớp đào tạo và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Bộ GD-ĐT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 311/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020.

Theo đó, Nghị định số 311/2025 bỏ phương thức đấu thầu, giữ lại phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng cơ sở đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành đối với các ngành hoặc chuyên ngành mà địa phương không đủ điều kiện để mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Nghị định số 311/2025 cũng bổ sung quy định những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 105/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non với mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, nghị định còn sửa đổi, bổ sung quy định về kế hoạch thực hiện lộ trình, chế độ báo cáo, kinh phí thực hiện lộ trình để đảm bảo phù hợp với các phương thức đào tạo điều chỉnh. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn để bảo đảm quyền được thanh toán học phí đào tạo nâng trình độ chuẩn...

Theo Bộ GD-ĐT, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 311/2025/, địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Trong đó, lưu ý đến việc bố trí kinh phí triển khai kế hoạch và có lộ trình từ nay đến ngày 31-12-2027 để hoàn thành việc chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1-7-2020.

Nghị định số 71/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Nghị định này nhằm đưa trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cấp đạt mức quy định tại Luật Giáo dục 2019.