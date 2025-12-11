Quy định mới quan trọng về thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Quy định mới quan trọng về thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên

Phương Quỳnh

(NLĐO)- Địa phương cần lưu ý đến việc bố trí kinh phí để chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1-7-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020 – 2025) và giúp tăng đáng kể tỉ lệ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 71/2020 của Chính phủ còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương thức đào tạo, việc mở lớp đào tạo và việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Bộ GD-ĐT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 311/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020.

Theo đó, Nghị định số 311/2025 bỏ phương thức đấu thầu, giữ lại phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng cơ sở đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành đối với các ngành hoặc chuyên ngành mà địa phương không đủ điều kiện để mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Quy định mới quan trọng, liên quan thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên - Ảnh 1.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết tính đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đã hoàn thành giai đoạn 1

Nghị định số 311/2025 cũng bổ sung quy định những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 105/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non với mức hỗ trợ tối thiểu là 800.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, nghị định còn sửa đổi, bổ sung quy định về kế hoạch thực hiện lộ trình, chế độ báo cáo, kinh phí thực hiện lộ trình để đảm bảo phù hợp với các phương thức đào tạo điều chỉnh. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn để bảo đảm quyền được thanh toán học phí đào tạo nâng trình độ chuẩn...

Quy định mới quan trọng, liên quan thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên - Ảnh 2.Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

Theo Bộ GD-ĐT, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 311/2025/, địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Trong đó, lưu ý đến việc bố trí kinh phí triển khai kế hoạch và có lộ trình từ nay đến ngày 31-12-2027 để hoàn thành việc chi trả kinh phí đào tạo cho những giáo viên đã tự túc đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1-7-2020.

Nghị định số 71/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Nghị định này nhằm đưa trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên các cấp đạt mức quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Tin liên quan

TPHCM: Nhiều chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT đến các cơ sở giáo dục

TPHCM: Nhiều chỉ đạo "nóng" của Sở GD-ĐT đến các cơ sở giáo dục

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TPHCM, các nhà trường tuyệt đối không sử dụng kết quả học tập của học sinh để đánh giá thi đua hoặc khen thưởng, kỷ luật giáo viên

TPHCM khảo sát nhu cầu phụ huynh để thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM sẽ rà soát và chọn trường mầm non có đủ điều kiện triển khai thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

TPHCM: Khắc phục tình trạng gây áp lực điểm số lên học sinh và giáo viên

(NLĐO)- Yêu cầu này được Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, năm học 2025-2026.

giáo dục mầm non khu công nghiệp quy định mới quy chế tuyển sinh cơ sở đào tạo kinh phí đào tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo