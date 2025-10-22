Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM vừa ban hành hướng dẫn về việc xác định nhiệm vụ chuyên môn của viên chức ngành GD-ĐT trong thời gian nghỉ hè. Hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm, áp dụng từ ngày 1-7-2025.
Theo Sở GD-ĐT, quy định này dựa trên các quy định của UBND TP HCM và Sở Nội vụ về việc đánh giá chất lượng công việc và chi thu nhập tăng thêm
Theo hướng dẫn nêu trên, chỉ những nội dung, hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác dạy và học trong nhà trường mới được xem xét, công nhận là nhiệm vụ chuyên môn
Theo đó, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm về việc phân công nhiệm vụ, đồng thời phải đảm bảo các quy định: Phân công phải được công khai, nêu rõ trách nhiệm
Sở GD-ĐT TP HCM quy định hoạt động được tính là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè, gồm:
Hoạt động giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp, cụ thể: Công tác tuyển sinh (trừ hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi, giới thiệu quảng bá)
Các hoạt động bắt buộc phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp liên quan đến giảng dạy theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền
Hoạt động không được tính là hoạt động chuyên môn trong hè để tính thu nhập tăng thêm, gồm:
Các hoạt động chưa được xét duyệt, công nhận: Hoạt động không nằm trong kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hoạt động kéo dài từ năm học sang hè do lỗi chủ quan (trừ trường hợp bất khả kháng); hoặc hoạt động tự nguyện, tự chịu trách nhiệm của đơn vị với các tổ chức, cá nhân khác
Các hoạt động không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ giảng dạy và học tập: Bao gồm công tác Đảng, đoàn thể, ngoại khóa, phong trào, thiện nguyện, công tác xã hội liên quan chính quyền địa phương hoặc các hoạt động khắc phục khuyết điểm do lỗi chủ quan của giáo viên, giảng viên
Bình luận (0)