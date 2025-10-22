Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM vừa ban hành hướng dẫn về việc xác định nhiệm vụ chuyên môn của viên chức ngành GD-ĐT trong thời gian nghỉ hè. Hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm, áp dụng từ ngày 1-7-2025.

Theo Sở GD-ĐT, quy định này dựa trên các quy định của UBND TP HCM và Sở Nội vụ về việc đánh giá chất lượng công việc và chi thu nhập tăng thêm . Hướng dẫn này nhằm quy định rõ ràng, chặt chẽ về các hoạt động được công nhận là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian hè, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập tăng thêm của giáo viên .

Theo hướng dẫn nêu trên, chỉ những nội dung, hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác dạy và học trong nhà trường mới được xem xét, công nhận là nhiệm vụ chuyên môn . Các hoạt động này phải được cấp có thẩm quyền xác định cụ thể về thời gian thực hiện, phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc điều động từ cơ quan chức năng.

Theo đó, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm về việc phân công nhiệm vụ, đồng thời phải đảm bảo các quy định: Phân công phải được công khai, nêu rõ trách nhiệm ; phải có bảng chấm công ; xác định cụ thể thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động của từng cá nhân . Việc triển khai phải được thông tin đầy đủ và có minh chứng sản phẩm hoàn thành .

Sở GD-ĐT TP HCM quy định hoạt động được tính là nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ hè, gồm:

Hoạt động giảng dạy và học tập có sản phẩm trực tiếp, cụ thể: Công tác tuyển sinh (trừ hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi, giới thiệu quảng bá) ; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh (như bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập thi, dạy học phổ cập) theo kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; tổ chức các kỳ thi, sát hạch bắt buộc do cơ quan nhà nước phân công ; hội thảo, hội nghị chuyên môn, nghiên cứu khoa học do cấp có thẩm quyền phân công, triển khai .

Các hoạt động bắt buộc phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp liên quan đến giảng dạy theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền ; phổ biến kiến thức bắt buộc về kế hoạch năm học, chương trình đào tạo, quy định pháp luật chuyên ngành do cấp trên ban hành ; các kỳ kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức ; các hội nghị chuyên môn bắt buộc để triển khai nhiệm vụ giảng dạy và học tập (khi đây là hình thức duy nhất phù hợp) ; hoạt động của Trợ lý Thanh niên, Tổng phụ trách đội liên quan công tác Đoàn, Đội theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Hoạt động không được tính là hoạt động chuyên môn trong hè để tính thu nhập tăng thêm, gồm:

Các hoạt động chưa được xét duyệt, công nhận: Hoạt động không nằm trong kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hoạt động kéo dài từ năm học sang hè do lỗi chủ quan (trừ trường hợp bất khả kháng); hoặc hoạt động tự nguyện, tự chịu trách nhiệm của đơn vị với các tổ chức, cá nhân khác .

Các hoạt động không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ giảng dạy và học tập: Bao gồm công tác Đảng, đoàn thể, ngoại khóa, phong trào, thiện nguyện, công tác xã hội liên quan chính quyền địa phương hoặc các hoạt động khắc phục khuyết điểm do lỗi chủ quan của giáo viên, giảng viên .